Найдена исчезнувшая 80 лет назад подлодка

Греческие водолазы обнаружили на дне Эгейского моря потопленную 80 лет назад итальянскую подлодку Jantina. Она погибла в бою, о котором мало что известно, сообщает Express.

Фото: cоцсети cоцсети

Субмарина Jantina вышла с греческого острова Лерос с 48 моряками на борту, но 5 июля 1941 года была потоплена торпедой, запущенной с британской подводной лодки HMS Torbey. Один из участников поисков отметил, что данный бой является редким событием.

История морского боя — словно головоломка, и эта находка — часть этой головоломки. Прямое противостояние подводных лодок — редкое событие, — подчеркнул он.

Подлодку обнаружили к югу от острова Миконос на глубине 103 метра. Опознали с помощью записей Управления военно-морской истории Италии.

Jantina была спущена на воду в 1932 году. Британская подлодка Torbey затопила её, выпустив шесть торпед. Спаслись лишь шесть моряков, доплывших до острова Миконос.