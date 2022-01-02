В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
6 часов назад

На дне Эгейского моря нашли исчезнувшую 80 лет назад подлодку

Греческие водолазы обнаружили на дне Эгейского моря потопленную 80 лет назад итальянскую подлодку Jantina. Она погибла в бою, о котором мало что известно, сообщает Express.

Найдена исчезнувшая 80 лет назад подлодка
Фото: cоцсетиcоцсети

Субмарина Jantina вышла с греческого острова Лерос с 48 моряками на борту, но 5 июля 1941 года была потоплена торпедой, запущенной с британской подводной лодки HMS Torbey. Один из участников поисков отметил, что данный бой является редким событием.

История морского боя — словно головоломка, и эта находка — часть этой головоломки. Прямое противостояние подводных лодок — редкое событие, — подчеркнул он.

Подлодку обнаружили к югу от острова Миконос на глубине 103 метра. Опознали с помощью записей Управления военно-морской истории Италии.

«Мы тыкаем палкой в медведя!»: британцы об инциденте с «Дефендером»

Jantina была спущена на воду в 1932 году. Британская подлодка Torbey затопила её, выпустив шесть торпед. Спаслись лишь шесть моряков, доплывших до острова Миконос.

Ранее стало известно, что поиски Военно-морскими силами Франции затонувшей в 1968 году подлодки «Минерва» увенчались успехом в 2019 году. Субмарину обнаружили на глубине 1300 метров в 45 километрах к югу от Тулона. 57-метровая дизель-электрическая субмарина исчезла 27 января 1968 года в восточной части Средиземного моря между островами Крит и Кипр. Последний раз, когда она вышла на связь, подводники сообщили о сильном шторме.

В мире,Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители