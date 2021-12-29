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1 час назад

Опубликовано видео митинга против сотрудничества с МВФ в Киеве

В Киеве прошла акция протеста с требованием прекратить сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Соответствующие кадры публикует российское видеоагентство Ruptly.

Митингующие с плакатами и лозунгами пытались пройти к зданию администрации президента страны, но были остановлены правоохранителями. По предварительным данным, в акции приняли участие несколько тысяч человек.

«Сорос, геть з України!» – выкрикивали протестующие.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко запутался в датах и поздравил украинцев с 2222 годом.

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