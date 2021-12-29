В Киеве прошла акция протеста с требованием прекратить сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Соответствующие кадры публикует российское видеоагентство Ruptly.
Митингующие с плакатами и лозунгами пытались пройти к зданию администрации президента страны, но были остановлены правоохранителями. По предварительным данным, в акции приняли участие несколько тысяч человек.
«Сорос, геть з України!» – выкрикивали протестующие.
Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко запутался в датах и поздравил украинцев с 2222 годом.