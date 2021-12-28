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1 час назад

Мэр Киева Кличко поздравил украинцев с 2222 годом. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко во время праздничного мероприятия оговорился и поздравил своих сограждан с 2222 годом. Фрагмент видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.

«Встречаем новый, две тысячи двести двадцатый», – заявил сначала политик.

Поняв, что допустил ошибку, Кличко попытался исправить ее и назвать точную цифру. Но и на этот раз ничего не вышло. В итоге градоначальник украинской столицы поздравил всех с «две тысячи двести двадцать вторым» годом.

Ранее сообщалось, что жительница Украины показала Владимиру Зеленскому средний палец.

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