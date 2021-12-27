Украинка показала Зеленскому средний палец. Видео

Жительница Украины показала Владимиру Зеленскому средний палец. Такое послание украинскому президенту от женщины снял на видео депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива. Соответствующее видео публикует телеканал «360».
«Землю продали, нам отстаивать нечего. Имущество Порошенко, Зеленского и иже с ними я не собираюсь отстаивать вообще. Вот им», – заявила украинка и подтвердила свою позицию неприличным жестом.
Ранее появилось видео с рукоплещущим самому себе Зеленским. Курьезный ролик с лидером Украины появился в официальном Telegram-канале его администрации.