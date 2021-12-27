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24 минуты назад

Украинка показала Зеленскому средний палец. Видео

Жительница Украины показала Владимиру Зеленскому средний палец. Такое послание украинскому президенту от женщины снял на видео депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива. Соответствующее видео публикует телеканал «360».

«Землю продали, нам отстаивать нечего. Имущество Порошенко, Зеленского и иже с ними я не собираюсь отстаивать вообще. Вот им», – заявила украинка и подтвердила свою позицию неприличным жестом.

Ранее появилось видео с рукоплещущим самому себе Зеленским. Курьезный ролик с лидером Украины появился в официальном Telegram-канале его администрации.

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