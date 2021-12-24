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1 минуту назад

В Киеве объявили украинцев создателями России и СССР

Россию и СССР придумали украинцы, считает советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. Соответствующее заявление он сделал в эфире Youtube-канала Politeka.

В Киеве объявили украинцев создателями России и СССР
Фото: ТАССТАСС

«Клоуны, мы придумали вашу Россию и СССР», — сказал Арестович, отвечая на вопрос одного из зрителей.

По его словам, в «лучшие годы Советским Союзом правил днепропетровский клан». Победа в Великой Отечественной войне тоже заслуга украинцев, что подтверждает огромное количество героев с фамилиями на «-енко», добавил советник главы офиса Зеленского.

«Если бы не Украина, то не было бы никакой Российской империи. Ее придумал наш Феофан Прокопович, ректор Киево-Могилянской академии. Он вас, идиотов Романовых убеждал в том, что нужно провозглашать себя Россией, чтобы получить хоть какое-то признание в мире, затхлое Московие сидящее в болотах. Если бы не выпускники киевомагилянки, если бы не Иван Мазепа, который Петра I вилкой научил есть, то и близко бы не было вашей Московии», — отметил Арестович.

Также он упомянул русского языковеда Николая Трубецкого и его исследование украинского влияния на Россию.

«Он писал в работе, которой посвятил всю свою жизнь, что наше влияние на Россию всеобъемлющее. Начиная от церковной реформы и заканчивая всем остальным. Паскевич знаете кто такой? Полководец, который взял девять столиц, абсолютный чемпион, в мире такого больше нет — полтавский помещик. Кто им академию наук создал, придурки? Разумовский, тоже полтавский хлопец. И так далее. Что вы нам рассказываете про вашу Россию? России и СССР бы не было, если бы не Украина. Мы авторы этих двух империй. Если нужно повторим. Собственной истории не знаете, балбесы», — заключил Арестович.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции сказал, что Украину создал Владимир Ленин при формировании СССР.

В мире,Алексей Арестович,Феофан Прокопович,Николай Трубецкой,Владимир Зеленский,Иван Мазепа,Владимир Путин,РАН,
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