В Киеве объявили украинцев создателями России и СССР

«Он писал в работе, которой посвятил всю свою жизнь, что наше влияние на Россию всеобъемлющее. Начиная от церковной реформы и заканчивая всем остальным. Паскевич знаете кто такой? Полководец, который взял девять столиц, абсолютный чемпион, в мире такого больше нет — полтавский помещик. Кто им академию наук создал, придурки? Разумовский, тоже полтавский хлопец. И так далее. Что вы нам рассказываете про вашу Россию? России и СССР бы не было, если бы не Украина. Мы авторы этих двух империй. Если нужно повторим. Собственной истории не знаете, балбесы», — заключил Арестович.