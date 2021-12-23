Президент России Владимир Путин заявил, что Украина была создана Владимиром Лениным при образовании СССР. В ходе большой пресс-конференции глава государства ответил на вопрос западной журналистки о якобы готовящемся нападении страны на Украину и отметил, что Запад сам неоднократно «пододвигал» свои войска к границам страны.

«Кто ее создал то (Украину — прим. ред.)? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский союз», — заявил президент.

Кроме того, говоря о вопросе присоединения Крыма к России, Путин подчеркнул, что в свое время нынешний штат Калифорния и Техас принадлежали Мексике, однако после вошли в состав США путем аннексии.

Отдельно Путин подчеркнул, что требование России не размещать рядом с ее границей ракеты не является избыточным.