«Это операция против России»: что скрыли  Нидерланды в заявлении  по MH17

«Эта история с рейсом MH17 и "Буком" тянется уже давно. И российской стороной уже были предъявлены доказательства того, что стреляли не с территории, которую занимали ополченцы Донбасса. К тому же установка "Бук" самостоятельно не способна сбить самолет, если предварительно не получит целеуказание от станции обнаружения целей. То есть одна боевая машина без станции обнаружения целей недееспособна. Прокуратура Нидерландов полагает, что "Бук" как самостоятельная боевая машина может сбить первый попавшийся самолет. Но для этого нужно, чтобы его "поймала" станция наведения на цель. Они не понимают логики работы "Буков". И даже Украина им не объяснила, что станция обнаружения целей помечает те цели, которые надо сбивать. Кстати, в "Буках" всегда есть система предупреждения "свой-чужой". Гражданские борты летают с включенным транспондером (так диспетчеры определяют их местонахождение в небе). Чтобы обозначить это как военную цель, нужно провести определенные манипуляции. Но об этом ни слова... Они не в курсе, как это все работает, вот и формируют сказки.



Второе: был представлен анализ поражающих элементов. (В нем говорится), что та версия ракеты, которая поражала этот Boeing, не соответствует тем версиям ракет, которые тогда стояли на вооружении армии России. Третье: были представлены данные с наших военных радиолокационных станций, которые мониторят воздушное пространство, о том, что происходило в небе и откуда могла стартовать ракета. Все материалы были предоставлены голландской стороне, но она их не рассматривала. Она рассматривает только одну версию, в которой Россия виновата вместе с ополченцами. Поэтому такого рода колебания воздуха могут быть до бесконечности. Попытки демонизировать Россию - куда же еще дальше? Ее и так во всех СМИ изображают в основном агрессором...



К тому же не стоит забывать, что черные ящики, которые были на борту этого самолета, были переданы малазийской стороне. И малазийская сторона поддерживает как раз российскую точку зрения, согласно которой удар по самолету был нанесен со стороны села Зарощенское. Мало того, российская информация говорит о том, что там был развернут дивизион "Буков", работали станции обнаружения целей, которые сделали наведение на малайзийский Boeing, а ракета стартовала с одной из установок. Все эти данные были предоставлены, была предоставлена часть переговоров. Все эти доказательства голландской стороной не воспринимаются за доказательства. Они придерживаются той версии, которую озвучили США буквально через несколько часов после того, как Boeing был сбит.



Понятное дело, что это была скоординированная операция против России и Донбасса. Потому что в вопросе конфликта Украина упорно отыгрывала сценарий, что это, мол, российские войска воюют на территории Донбасса. Вспомните, сколько они их искали по ту сторону? Они отрабатывали четкую линию, от которой нельзя было отклониться. В этой линии нет доказательств, остаются только выводы, которые не выдерживают никакой критики», - отметил специалист.