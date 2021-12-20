Прокуратура Голландии: Boeing MH-17 был сбит с территории ДНР

Самолет Boeing MH-17, сбитый над Украиной в 2014 году, был поражен ракетой, выпущенной с территории, контролируемой ополченцами Донбасса. С таким заявлением во время зачитывания обвинительного акта выступил сотрудник прокуратуры Нидерландов .

Катастрофа с самолетом произошла летом 2014 года. Рейс MH-17 летел из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит над территорией Украины. Ни одна из сторон конфликта в стране до сих пор не взяла на себя ответственность за происшествие.