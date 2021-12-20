В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
1 час назад

Прокуратура Голландии: Boeing MH-17 был сбит с территории ДНР

Самолет Boeing MH-17, сбитый над Украиной в 2014 году, был поражен ракетой, выпущенной с территории, контролируемой ополченцами Донбасса. С таким заявлением во время зачитывания обвинительного акта выступил сотрудник прокуратуры Нидерландов.

Прокуратура Голландии: Boeing MH-17 был сбит с территории ДНР
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

«Мы расследовали несколько сценариев. Наиболее правдоподобным оказался сценарий, согласно которому рейс MH17 был сбит ЗРК „Бук“ со стороны населенного пункта Первомайское», — приводит слова прокурора РИА «Новости».

Село, по данным СМИ, контролируется ополчением.

Слушания по делу об авиакатастрофе возобновились в охраняемом комплексе Схипхол.

В НАТО призвали готовиться к худшему в ситуации на Украине

Катастрофа с самолетом произошла летом 2014 года. Рейс MH-17 летел из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит над территорией Украины. Ни одна из сторон конфликта в стране до сих пор не взяла на себя ответственность за происшествие.

В мире,Boeing,НАТО,РИА Новости,
386
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители