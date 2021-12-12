Борис Джонсон оказался в центре скандала из-за запретных вечеринок

Премьер Британии Борис Джонсон оказался в центре скандала из-за вечеринок во время пандемии COVID-19. Как пишут британские СМИ, он участвовал в рождественской вечеринке-викторине с двумя коллегами в прошлом году, когда в Лондоне был объявлен локдаун и запрет на подобные гуляния. В итоге премьера обвинили в нарушении антиковидных мер.
Издание Sunday Mirror опубликовало фотографию Джонсона на мероприятии, состоявшемся 15 декабря в его резиденции на Даунинг стрит, 10.
На снимке премьер проводит викторину для персонала Даунинг-стрит, зачитывая им вопросы. Рядом сидят два сотрудника без масок.
Более того, источник сообщил Sunday Mirror, что многие сотрудники теснились за компьютерами, обсуждали вопросы, пили алкоголь, а в одном офисе находилось множество людей.
В оправдание Даунинг-стрит сообщила, что премьер-министр «ненадолго виртуально принял участие в викторине», чтобы поблагодарить сотрудников за их тяжелую работу во время пандемии.
По данным британской прессы, вечер викторины был не единственным. Джонсон провел еще 6 подобных вечеринок в своей резиденции с ноября по декабрь 2020 года, когда правительство приказало гражданам оставаться дома на карантине.
Анжела Рейнер представитель Лейбористской партии заявила, что Джонсон «не подходит для руководства этой страной».
Ранее СМИ писали, что возле личного кабинета Джонсона в британском парламенте нашли следы кокаина.