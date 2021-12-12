Борис Джонсон оказался в центре скандала из-за запретных вечеринок

Премьер Британии Борис Джонсон оказался в центре скандала из-за вечеринок во время пандемии COVID-19. Как пишут британские СМИ, он участвовал в рождественской вечеринке-викторине с двумя коллегами в прошлом году, когда в Лондоне был объявлен локдаун и запрет на подобные гуляния. В итоге премьера обвинили в нарушении антиковидных мер.

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Издание Sunday Mirror опубликовало фотографию Джонсона на мероприятии, состоявшемся 15 декабря в его резиденции на Даунинг стрит, 10.

На снимке премьер проводит викторину для персонала Даунинг-стрит, зачитывая им вопросы. Рядом сидят два сотрудника без масок.

Более того, источник сообщил Sunday Mirror, что многие сотрудники теснились за компьютерами, обсуждали вопросы, пили алкоголь, а в одном офисе находилось множество людей.

В оправдание Даунинг-стрит сообщила, что премьер-министр «ненадолго виртуально принял участие в викторине», чтобы поблагодарить сотрудников за их тяжелую работу во время пандемии.

По данным британской прессы, вечер викторины был не единственным. Джонсон провел еще 6 подобных вечеринок в своей резиденции с ноября по декабрь 2020 года, когда правительство приказало гражданам оставаться дома на карантине.

Анжела Рейнер представитель Лейбористской партии заявила, что Джонсон «не подходит для руководства этой страной».