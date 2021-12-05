В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
50 минут назад

Скандал в Британии: Возле офиса премьера Джонсона нашли следы кокаина

Многочисленные следы кокаина обнаружили в британском парламенте. Они найдены даже возле личного кабинета премьер-министра Бориса Джонсона. О разразившемся скандале сообщает Daily Mail.

Возле офиса премьера Джонсона нашли следы кокаина
Фото: EPA-EFEEPA-EFE

Издание пишет, что теперь в здании Вестминстерского дворца, где находится парламент, могут появиться собаки-ищейки, «чтобы сократить употребление наркотиков».

Депутаты рассмотрят такой проект после того, как расследование обнаружило следы кокаина в 11 из 12 местах дворца, посещаемых высокопоставленными чиновниками.

Макрон назвал Джонсона клоуном

В частности, это ванная комната рядом с личными кабинетами Бориса Джонсона и министра внутренних дел Прити Патель. Там журналисты Sunday Times обнаружили признаки незаконного употребления наркотиков.

Спикер палаты общин Линдси Хойл заявил после этого, что уведомит полицию о случившемся.

Скандал произошел в тот момент, когда премьер-министр Джонсон объявил о борьбе с употреблением наркотиков.

В британском обществе известие о распространении кокаиновой наркомании в среде высокопоставленных политиков вызвало язвительные насмешки.

Комментаторы на сайте Daily Mail пишут:

«Члены Наркопарламента, должно быть, сейчас в панике, где же они будут прятать свои дозы, когда в здании появятся собаки-ищейки?»

«А вы зрачки их видели? У одних как точки, а у других расширены. Большинство определенно использует вещества».

В мире,Борис Джонсон,Парламент Великобритании,Sunday Times,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители