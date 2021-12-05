Возле офиса премьера Джонсона нашли следы кокаина

Многочисленные следы кокаина обнаружили в британском парламенте. Они найдены даже возле личного кабинета премьер-министра Бориса Джонсона. О разразившемся скандале сообщает Daily Mail.

Фото: EPA-EFE EPA-EFE

Издание пишет, что теперь в здании Вестминстерского дворца, где находится парламент, могут появиться собаки-ищейки, «чтобы сократить употребление наркотиков».

Депутаты рассмотрят такой проект после того, как расследование обнаружило следы кокаина в 11 из 12 местах дворца, посещаемых высокопоставленными чиновниками.

В частности, это ванная комната рядом с личными кабинетами Бориса Джонсона и министра внутренних дел Прити Патель. Там журналисты Sunday Times обнаружили признаки незаконного употребления наркотиков.

Спикер палаты общин Линдси Хойл заявил после этого, что уведомит полицию о случившемся.

Скандал произошел в тот момент, когда премьер-министр Джонсон объявил о борьбе с употреблением наркотиков.

В британском обществе известие о распространении кокаиновой наркомании в среде высокопоставленных политиков вызвало язвительные насмешки.

Комментаторы на сайте Daily Mail пишут:

«Члены Наркопарламента, должно быть, сейчас в панике, где же они будут прятать свои дозы, когда в здании появятся собаки-ищейки?»