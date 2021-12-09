«Сейчас идет дискурс по поводу того, что Россия обозначает Соединенным Штатам "красные линии", согласно которым, в частности, Украина не должна быть членом НАТО. И понятно, что Кулеба хочет сразу подчеркнуть, что любые договоренности о подписании такого соглашения, которые даже теоретически будут достигнуты между Москвой и Вашингтоном, никак не распространяются на Украину. Без меня меня женить не получится. Кулеба в первую очередь демонстрирует, что, мол, мы не согласимся ни с какими договоренностями, если они не будут совпадать с нашими национальными интересами. И это такая попытка сказать, что Украина на самом деле самодостаточное государство, что оно обладает суверенитетом, что оно обладает субъектностью. Хотя все понимают, что это не так. И если бы Украина действительно обладала суверенитетом и субъектностью, то ее политикам не пришлось бы на каждом шагу об этом говорить. Как говорится, на воре и шапка горит.



Второй момент: Кулеба сказал, что в Украина готова идти на уступки, но только при условии взаимных уступок со стороны России. Я не очень понимаю, о каких ответных уступках может идти речь? Насколько я понимаю, их требования заключаются в том, чтобы мы как минимум отвели войска от границы, то есть фактически оставили Донбасс незащищенным, либо как максимум просто-напросто Донбасс "сдали", передали участок российско-украинской границы, который находится в республиках Донбасса, под контроль Украины. Либо, чтобы вообще "отдали" им Крым, о чем они постоянно говорят. Понятно, что они в очередной раз пытаются озвучить эти абсолютно невыполнимые условия, поэтому никаких ответных уступок тут по определению быть не может. Но для них это в каком-то смысле очередная отмазка, оправдание невыполнению минских соглашений. Мол, мы бы хотели выполнить минские обязательства, но Россия же не идет на ответные уступки, поэтому мы ничего выполнять не будем.



Понимать заявление Кулебы стоит именно так, что в Киеве пытаются создать картину, что Украина такая белая и пушистая, она готова к компромиссам, готова разговаривать, а вот Россия такая плохая, негодная, разговаривать с нами не хочет и на уступки не идет. Это примерно то же самое, что и со встречей Путина и Зеленского, о которой украинские политики говорят на каждом шагу. Мол, да, мы готовим эту встречу, у нас есть, о чем поговорить, но Россия не хочет. Россия достаточно четко объяснила, почему она не хочет разговаривать с Зеленским. Но украинские политики пытаются это представить это так, что они открыты и готовы к диалогу, а Россия их протянутую руку не принимает. Заявление Кулебы абсолютно из той же серии», - отметил политолог.