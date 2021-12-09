На Украине заявили о готовности пойти на уступки России

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Он пояснил, что фундаментальную важность для развития украинского государства имеют европейская и евроатлантическая интеграция. По словам главы МИД Украины, требования должны быть рациональными и законными.

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Нелегитимными Кулеба назвал «требования России по поводу отказа Украины от собственной внешней политики, координации с Москвой процесса интеграции в НАТО или отказа от вхождения Киева в военный альянс».

Кроме того, украинский министр выразил надежду, что в случае эскалации у российско-украинской границы западные партнеры Киева окажут стране поддержку в виде пакета «беспрецедентных санкций», которые приведут к «катастрофе для российской экономики», а также в усилении украинской армии.

Переговоры Путина и Байдена

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели разговор по видеосвязи. Он продлился два часа и проходил по специальному каналу видеосвязи. В ходе переговоров Владимир Путин заявил американскому коллеге о «красных линиях» Москвы — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.

В ходе беседы американский лидер пригрозил российскому президенту экономическими последствиями в случае вторжения на Украину. Глава Белого дома заявил, что четко обозначил последствия, с которыми столкнется Россия в случае вторжения на Украину.

Российский президент, в свою очередь, подчеркнул, что для Москвы «красными линиями» являются дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.

«Тревожные сигналы»

Однако украинский эксперт-международник Руслан Осипенко увидел в прошедших переговорах тревожный сигнал для Украины. Он обратил внимание на двухдневную паузу между беседой Байдена с Путиным и намеченным на четверг разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Осипенко предположил, что США могут попытаться оказать давление на Украину и заставить Киев выполнять Минские соглашения. Он напомнил, что советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан по итогам переговоров лидеров двух стран сообщил, что стороны снова начинают разговор о необходимости активизировать минский и нормандский форматы, «формулу Штайнмайера и так далее».

«Российское наступление»

Немецкое издание Bild опубликовало 4 декабря схему, на которой изображен якобы план вторжения России на территорию Украины в начале 2022 года. Журналисты сослались на источники в НАТО и службах безопасности заверили, что нападение России на Украину может произойти в конце января — начале февраля.

Согласно документам разведки, Москва планирует привлечь к наступлению 100 батальонных тактических групп численностью до 175 тысяч военнослужащих. По утверждению издания, атака будет состоять из трех фаз, финальная из которых предполагает продвижение войск к линии Коростень-Умань, чтобы отрезать поставки из западных регионов Украины. На этом этапе ожидается капитуляция Киева.

Этот «план нападения» высмеяла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. она обратила внимание, что украинский город Львов обозначен на немецких картах как Лемберг вместо официального Lwiw, используемого МИД ФРГ. Дипломат указала, что топоним Лемберг использовали немецкие фашисты во времена Второй мировой войны.

Между тем, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан по итогам беседы двух глав государств заявил, что Белом доме все еще не видят сигналов, свидетельствующих о принятом решении президента Путина о вторжении.