Белоруссия обвинила Литву в подброшенном на границе трупе мигранта

Пограничный комитет Белоруссии заявил, что литовские силовики выбросили на границу труп избитого мигранта. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
Инцидент произошел 27 ноября на участке пограничной заставы «Видзы» Полоцкого пограничного отряда. Там белорусы обнаружили труп мужчины афро-азиатской внешности. На вид погибшему было примерно 30 лет.
«Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе», - сказано в сообщении.
На место происшествия пограничники вызвали следственно-оперативную группу, началось расследование.
Литовская сторона пока не комментировала инцидент.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС надо признать что идея мультикультурализма потерпела крах.
«Предыдущая политика в отношении беженцев оказалась ошибочной. Большинство стран ЕС, за исключением одной или двух, поняли, что у нас не может быть политики открытых дверей и «мультикультурализма», – заявил Моравецкий.