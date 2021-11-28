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Белоруссия обвинила Литву в подброшенном на границе трупе мигранта

Майк Габриелян
37 минут назад

Пограничный комитет Белоруссии заявил, что литовские силовики выбросили на границу труп избитого мигранта. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Белоруссия обвинила Литву в подброшенном на границе трупе мигранта
Фото: twitter.comtwitter.com

Инцидент произошел 27 ноября на участке пограничной заставы «Видзы» Полоцкого пограничного отряда. Там белорусы обнаружили труп мужчины афро-азиатской внешности. На вид погибшему было примерно 30 лет.

«Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе», - сказано в сообщении.

На место происшествия пограничники вызвали следственно-оперативную группу, началось расследование.

Литовская сторона пока не комментировала инцидент.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС надо признать что идея мультикультурализма потерпела крах.

«Предыдущая политика в отношении беженцев оказалась ошибочной. Большинство стран ЕС, за исключением одной или двух, поняли, что у нас не может быть политики открытых дверей и «мультикультурализма», – заявил Моравецкий.

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