Польша обратилась к Лукашенко с предложением

Польша готова финансировать возвращение нелегальных мигрантов из Белоруссии на родину, если белорусский президент Александр Лукашенко «проявит добрую волю». Об этом в интервью немецкому агентству dpa заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Моравецкий подтвердил, что Польша готова внести свой вклад в репатриацию мигрантов из Белоруссии на родину. Он также ожидает, что другие страны ЕС или весь Европейский Союз поддержат репатриацию финансово.

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«Мигранты не хотят останавливаться в Польше, они хотят уехать в Германию и Нидерланды. Но мы не хотим ждать решения Евросоюза. Если будет добрая воля со стороны Лукашенко, мы немедленно воспримем этот позитивный сигнал и будем сотрудничать в финансировании мигрантов, возвращающихся домой в Ирак и другие страны», - сказал польский премьер.

Он отметил, что поляки могут действовать «очень быстро и самостоятельно».

Несмотря на готовность сотрудничать с белорусским президентом, Моравецкий добавил, что осуждает канцлера Ангелу Меркель за то, что она позвонила Лукашенко.

«Она внесла свой вклад в легитимацию его режима, а борьба за свободную Белоруссию продолжается уже 15 месяцев», - заявил премьер.

По его словам, Лукашенко «также злоупотребил разговором с Ангелой Меркель».

«Он представил все так, будто Меркель согласилась перевезти по коридору 2000 иммигрантов в Германию и другие европейские страны. А это неправильно», — сказал Моравецкий.

Напоследок он признал, что кризис «может объединить Европу». Для этого надо выработать общую миграционную политику на европейском уровне, и официально признать, что идея мультикультурализма потерпела крах.

«В этом отношении единства в Европе намного больше, чем три-четыре года назад. Предыдущая политика в отношении беженцев оказалась ошибочной. Большинство стран ЕС, за исключением одной или двух, поняли, что у нас не может быть политики открытых дверей и «мультикультурализма», – заявил политик.