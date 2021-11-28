СМИ раскрыли планы Байдена в отношении «Северного потока — 2»

Госдеп США сопротивляется инициативам американских конгрессменов ужесточить санкции против газопровода «Северный поток - 2». Материал на эту тему опубликовало издание The Hill.

Фото: Reuters Reuters

Издание пишет, что большая группа конгрессменов в данный выступает с инициативой ужесточить санкции против «Северного потока - 2». В частности, сенаторы настаивают на более жестком давлении в отношении оператора газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Свою инициативу они «упаковали» в поправку к оборонному бюджету страны, который ожидает своего принятия конгрессом. Авторами этой поправки стали сенаторы-республиканцы Джеймс Риш и Тед Круз.

Однако администрация президента Джо Байдена не желает ее принятия, поскольку опасается острой реакции со стороны одного из ключевых союзников США в Европе – Германии. С этой целью она применяет процедурные уловки, чтобы не допустить поправку к голосованию в конгрессе.