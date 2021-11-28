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СМИ: Байден не хочет вводить санкции против «Северного потока — 2»

Елена Прошина
35 минут назад

Госдеп США сопротивляется инициативам американских конгрессменов ужесточить санкции против газопровода «Северный поток - 2». Материал на эту тему опубликовало издание The Hill.

СМИ раскрыли планы Байдена в отношении «Северного потока — 2»
Фото: ReutersReuters

Издание пишет, что большая группа конгрессменов в данный выступает с инициативой ужесточить санкции против «Северного потока - 2». В частности, сенаторы настаивают на более жестком давлении в отношении оператора газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Свою инициативу они «упаковали» в поправку к оборонному бюджету страны, который ожидает своего принятия конгрессом. Авторами этой поправки стали сенаторы-республиканцы Джеймс Риш и Тед Круз.

Однако администрация президента Джо Байдена не желает ее принятия, поскольку опасается острой реакции со стороны одного из ключевых союзников США в Европе – Германии. С этой целью она применяет процедурные уловки, чтобы не допустить поправку к голосованию в конгрессе.

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Издание отмечает, что Байден оказался в сложном положении. Он должен проявить осторожность во взаимоотношениях с ФРГ с ее экономическими интересами, но при этом вынужден противостоять серьезному давлению внутриполитических сил, требующих наказать Россию за ее позицию в отношении Украины.

В мире,Тед Круз,Джозеф Байден,Администрация Президента РФ,Госдеп США,
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