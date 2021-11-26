«Если бы Зеленский не упомянул Россию, то это был бы не Зеленский. Как всегда используется антироссийская карта во внутриполитической борьбе на Украине, которую вполне себе можно называть олигархическим противостоянием. Несмотря на то что Зеленский на словах объявил борьбу с олигархами, с их влиянием на политические процессы в стране, он сам ведет себя как типичный украинский олигарх, который привык решать вопросы политического порядка силовыми методами. На мой взгляд, вся эта история с государственным переворотом - попытка закрутить гайки со стороны президента Украины. Зеленский использует тему якобы государственного переворота, чтобы расправиться со своими политическими оппонентами, в первую очередь, с Ринатом Ахметовым. Информационные ресурсы в последнее время стали более активно критиковать как самого Зеленского, так и членов его команды в офисе президента, парламенте или в правительстве страны.



Анализируя заявление Зеленского, впору говорить о желании главы украинского государства найти более-менее формально легальный инструментарий для расправы над своими политическими оппонентами. Возможно, это только первая часть того шоу, которое спродюсировал Владимир Александрович Зеленский. Не исключаю, что в скором будущем не менее "сенсационные" заявления с его стороны.



Зеленский сегодня контролирует силовые органы власти, правительство, парламент страны. Кроме того, нет поддержки Запада для того, чтобы осуществить майдан в стране, поэтому в принципе говорить о возможности государственного переворота на сегодняшний день не приходится. При всей влиятельности Ахметова не думаю, что имеют место быть какие-то планы по свержению Зеленского путем государственного переворота уже на следующей неделе. Эта история, вероятно, придумана в офисе президента Украины, чтобы укрепить политические позиции самого Зеленского», - сказал политолог.