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Зеленский заявил о подготовке госпереворота на Украине

Мария Иванова
48 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему поступила информация о подготовке госпереворота в стране к началу декабря. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на пресс-марафон Зеленского.

«Получили информацию, что 1 числа в нашей стране будет государственный переворот, 1, 2 декабря. <…> У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие [бизнесмена] Рината Ахметова в госперевороте», – заявил он.

По его словам, на госпереворот планировали «привлечь» один миллиард долларов.

Зеленский добавил, что разглашать всю поступившую ему информацию он не имеет права.

News24ua отмечает, что во время пресс-марафона журналист Савик Шустер сказал Зеленскому, что ему сложно поверить, будто Ахметов готовит госпереворот.

Президент ответил, что не сам Ахметов, а близкие к нему люди якобы обсуждают с россиянами «его включение в организацию госпереворота». По словам Зеленского, «Ахметова втягивают в это».

В то же время, как уточняет «Интерфакс-Украина», Зеленский заявил, что в госперевороты и участие в них Ахметова не верит и «бежать из страны не будет».

Экс-депутат Верховной рады, лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко ранее заявил, что Зеленский планирует ввести в стране военное положение с 1 декабря.

Ляшко утверждает, что ему поступила информация, согласно которой военное положение на Украине продлится два месяца. Он называл целью этого решения «контроль за СМИ» и предотвращение протестов: в ноябре возле офиса президента Украины прошли столкновения полицейских с протестующими, большинство из которых были сторонниками экс-президента Петра Порошенко.

В Киргизии пресечена попытка госпереворота

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