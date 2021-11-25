Между Украиной и Испанией разгорелся скандал из-за Крыма

«Огромное спасибо нашим соотечественникам, в частности, господину Богдану Довгану, за бдительность и неравнодушие в деле отстаивания национальных интересов. В связи с полученной нами информацией, посол Украины в Испании Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Аллегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике "Социальные науки" для шестого класса средней школы издательства Edelvives по отношению к принадлежности Крымского полуострова России. Был поднят вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании», — говорится в сообщении.