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Украина потребовала у Испании отозвать учебники с российским Крымом

Газета.Ru
33 минуты назад

Посольство Украины в Испании требует у местных властей отозвать тираж учебников для школьников, в которых Крым изображен частью России. Об этом сообщается на странице украинской дипмиссии в Facebook.

Украина потребовала у Испании отозвать учебники с российским Крымом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации отмечается, что посол Сергей Погорельцев обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Аллегрии Континенте по поводу «грубой ошибки, допущенной в учебнике «Социальные науки» для 6-го класса средней школы издательства Edelvives по отношению к принадлежности Крымского полуострова Российской Федерации».

«Был поднят вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании, а также высказана просьба не допускать в дальнейшем одобрения этим министерством таких учебников для учебных заведений Испании», — говорится в заявлении украинского дипведомства.

Ранее компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.

В США рассказали, когда Украина сможет отобрать Крым у РФ

В Google также добавили, что продолжат прилагать усилия для отображения реальных географических границ.

В мире,Google,
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