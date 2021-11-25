«Ляшко - это хайпожор, человек, которому нужна любая засветка в СМИ с любым идиотским высказыванием. Поэтому все его заявления стоит делить на половину. С другой стороны, в его заявлении есть рациональное зерно, потому что многие эксперты - как украинские, так и российские - указывают на то, что война - это сейчас едва ли не единственный способ для Зеленского протянуть хотя бы до конца своего первого и, судя по всему, последнего президентского срока. У них очень серьезный экономический кризис, пандемия, энергетический кризис. Остались достаточно маленькие запасы газа, с углем вообще катастрофа. И это еще зима не наступала. Зимой вообще может дойти до веерных отключений электричества не только по всей Украине, но и в крупных городах, даже в Киеве. Совершенно непонятно, к чему это все может привести. Мы и так каждый год видим так называемые "тарифные Майданы", а тут все может быть гораздо серьезнее. Плюс мы видим, что сейчас на Украине очень многие люди объединились против Зеленского. Это и олигархи (тот же Ринат Ахметов, который начал откровенно "мочить" Зеленского со всех своих каналов), и бывшие союзники отвернулись от Зеленского. И (Дмитрий) Разумков сейчас на подхвате, на которого, судя по всему, ставят американцы как на человека, который сменит Зеленского. Вопрос только в том, сменит ли он (или кто-то еще, неважно) на выборах, или это произойдет путем Майдана. Потому что мы знаем, что Майданы на Украине происходят тогда, когда совпадают интересы местных олигархов с интересами американцев. Плюс достаточно серьезный экономический кризис, который действительно может "вытолкнуть" население на улицы. Собственно говоря, впервые после 2014 года все три фактора совпали, поэтому на самом деле Майдан вполне может случиться. И единственный способ для Зеленского его гарантированно предотвратить - это введение военного положения, с помощью которого он сможет ограничить все демократические институты в стране, сможет запретить любые акции и так далее. Другой вопрос, хватит ли у него сил на это, потому что фактически он контролирует далеко не всех силовиков. Но даже если он введет военное положение, то не факт, что оно будет соблюдаться.



Мы помним, что (Петр) Порошенко вводил военное положение накануне выборов, чтобы, как говорят многие эксперты, отложить эти выборы. Тогда он ввел его под предлогом керченского инцидента, но долго продлевать это военное положение ему не удавалось. В итоге выборы прошли в срок, он их проиграл. Поэтому Зеленскому потребуются очень "веселые" аргументы для того, чтобы вводить военное положение сроком более, чем на месяц. Я не исключаю, что это может быть не просто введение военного положения, а действительно полноценные боевые действия в Донбассе. Потому что война - это универсальный способ отвлечения населения от всех прочих проблем. Сейчас вполне возможно, что Зеленский может на такое решиться. Поэтому в словах Ляшко может таиться очень опасная истина», - отметил политолог.