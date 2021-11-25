"По моей информации, [президент Украины Владимир] Зеленский планирует на СНБО 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца, - заявил Ляшко в эфире украинского телеканала "Наш". - Это делается с одной целью - контроль за СМИ, потому что военное положение - это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, на демократические митинги, на любые публичные мероприятия".