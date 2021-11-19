В США предложили не признавать Путина президентом после 2024 года

В палату представителей Конгресса США поступило предложение не признавать Владимира Путина президентом России после 7 мая 2024 года. Как сообщил в своём Twitter один из авторов проекта резолюции, сопредседатель Хельсинской комиссии демократ Стив Коэн, поправки в Конституцию России об обнулении сроков президентства были внесены незаконно, поэтому попытки российского лидера остаться у власти после предстоящих выборов также будут нелегитимными.
Если Путин останется у власти после мая 2024 года, США должны отказаться признавать его президентом России. Мы не должны признавать автократа, нарушающего ограничения по срокам, фальсификации выборов и нарушения прав человека, — пояснил конгрессмен.
Как отмечается в проекте резолюции, любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности президента после окончания его нынешнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны США. Если документ примут, то он будет носить рекомендательный характер.
Обновленная Конституция РФ была принята в июле 2020 года по итогам общероссийского референдума. За внесение поправок проголосовали 77,92%, против — 21,27%. Обнуление президентских сроков — часть поправок, которая была внесена в Основной закон страны. Поправки позволяют Путину ещё два раза занять пост главы государства.
Путин занимает пост президента с 2000 года. Сейчас идёт его четвёртый срок, после двух первых сроков политик переходил в правительство, а должность главы государства занимал Дмитрий Медведев.
Ранее политолог Валерий Соловей заявил, что транзит власти в России произойдёт раньше намеченных президентских выборов 2024 года. Он считает, что президент Путин ещё весной поручил своему близкому окружению подготовить список своих преемников.