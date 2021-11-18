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Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел и обсудил с представителями ведомства актуальные вопросы реализации курса России во внешней политике, а также перспективные задачи. Об этом сообщает РИА Новости. В числе прочих тем глава государства обсудил провокации НАТО и ответы РФ на них. Президент отметил, что предупреждения российской стороны в последнее время производят определенный эффект.
Польский газовый оператор Gaz-System объявил о завершении строительства подводной части газопровода Baltic Pipe. Документы о его создании были подписаны главами правительств Польши и Дании несколько лет назад. Согласно планам, через этот трубопровод норвежский газ будет поставляться в Варшаву через датскую территорию.
Смертность от коронавируса и общий уровень заражения могут достичь средних показателей сезонного гриппа к середине будущего года, но при условии отсутствия новых более опасных вариантов. Такое мнение высказал в четверг основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс на проходящем в Сингапуре в гибридном формате "Новом экономическом форуме", который организован бизнесменом Майклом Блумбергом.
Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося в Саратовской области. Соответствующее видео появилось в YouTube-канале политика.
«Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров, силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана», – рассказал народный избранник.
Крупная американская брокерская компания Interactive Brokers (IB) заблокировала счет своему клиенту из России из-за посещения Крыма. Инвестор рассказал о произошедшем в закрытой группе русскоязычных клиентов брокера. По его словам, отдыхая летом в Крыму, он зашел в свой аккаунт, чтобы проверить баланс. Через несколько дней американская компания заблокировала его счет за использование сервиса с территории, находящейся под санкциями. Мужчина уже три месяца не может восстановить доступ к своему счету «с шестизначной суммой в долларах». Вскоре стало известно о других подобных случаях.
Минобороны РФ провело испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».
«Экипаж фрегата Северного флота „Адмирал Флота Советского Союза Горшков“ в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой „Циркон“. Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», — заявили в ведомстве, передает RT.
Украина впервые в истории начала импортировать тепличные огурцы из России. Об этом сообщает портал EastFruit, специализирующийся на освещении рынка плодоовощной продукции в Восточной Европе. Как отмечает портал, это резонансное событие, так как Россия была главным рынком сбыта украинских тепличных огурцов.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о проведении «следственных мероприятий» в отношении главы регионального министерства культуры Арины Новосельской. Аксенов заявил, что следственные мероприятия - часть «системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней». Новосельская получила известность после того, как 11 марта во время выступления Аксенова не заметила, что ее микрофон был включен, и нецензурно высказалась по поводу действий своих помощников. Совещание проходило по видеосвязи и транслировалось в прямом эфире. После этого министр принесла извинения.
Российский актер театра и кино Игорь Савочкин умер в возрасте 58 лет. Об этом блогер Алеся Казанцева написала в своем Facebook-аккаунте. Причина смерти уточняется. Сообщается, что ранее артиста госпитализировали с болями в спине. Позднее стало известно, что он ему стало легче, врачи намеревались выписать его из больницы.
На актера Алека Болдуина подала в суд помощница режиссера по фильму «Ржавчина» Мэми Митчелл. В иске против Алека Болдуина утверждается, что в сценарии фильма не было эпизода со стрельбой из пистолета. Именно Митчелл позвонила в полицию после трагедии на съемочной площадке в Нью-Мексико. Как объяснила помощница, в тот день операторы должны были снимать «кровавое пятно на плече» актера и его фигуру «по мере того, как он тянулся к кобуре, чтобы достать» револьвер.