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Путин заявил о бомбардировщиках НАТО в 20 км от границ России

Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел и обсудил с представителями ведомства актуальные вопросы реализации курса России во внешней политике, а также перспективные задачи. Об этом сообщает РИА Новости. В числе прочих тем глава государства обсудил провокации НАТО и ответы РФ на них. Президент отметил, что предупреждения российской стороны в последнее время производят определенный эффект.

Польша достроила конкурента "Северному потоку-2"

Польский газовый оператор Gaz-System объявил о завершении строительства подводной части газопровода Baltic Pipe. Документы о его создании были подписаны главами правительств Польши и Дании несколько лет назад. Согласно планам, через этот трубопровод норвежский газ будет поставляться в Варшаву через датскую территорию.

Билл Гейтс рассчитывает на завершение пандемии к середине 2022 года

Смертность от коронавируса и общий уровень заражения могут достичь средних показателей сезонного гриппа к середине будущего года, но при условии отсутствия новых более опасных вариантов. Такое мнение высказал в четверг основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс на проходящем в Сингапуре в гибридном формате "Новом экономическом форуме", который организован бизнесменом Майклом Блумбергом.

Депутат Рашкин признался в убийстве лося

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося в Саратовской области. Соответствующее видео появилось в YouTube-канале политика.

«Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров, силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана», – рассказал народный избранник.

Части россиян заблокировали счета из-за Крыма

Крупная американская брокерская компания Interactive Brokers (IB) заблокировала счет своему клиенту из России из-за посещения Крыма. Инвестор рассказал о произошедшем в закрытой группе русскоязычных клиентов брокера. По его словам, отдыхая летом в Крыму, он зашел в свой аккаунт, чтобы проверить баланс. Через несколько дней американская компания заблокировала его счет за использование сервиса с территории, находящейся под санкциями. Мужчина уже три месяца не может восстановить доступ к своему счету «с шестизначной суммой в долларах». Вскоре стало известно о других подобных случаях.

Россия запустила гиперзвуковую ракету, представленную Путиным

РИА НОВОСТИ

Минобороны РФ провело испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

«Экипаж фрегата Северного флота „Адмирал Флота Советского Союза Горшков“ в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой „Циркон“. Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», — заявили в ведомстве, передает RT.

Не газом единым: Украина начала закупать новый товар в России

Украина впервые в истории начала импортировать тепличные огурцы из России. Об этом сообщает портал EastFruit, специализирующийся на освещении рынка плодоовощной продукции в Восточной Европе. Как отмечает портал, это резонансное событие, так как Россия была главным рынком сбыта украинских тепличных огурцов.

Ругавшаяся матом глава Минкультуры Крыма попала под следствие

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о проведении «следственных мероприятий» в отношении главы регионального министерства культуры Арины Новосельской. Аксенов заявил, что следственные мероприятия - часть «системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней». Новосельская получила известность после того, как 11 марта во время выступления Аксенова не заметила, что ее микрофон был включен, и нецензурно высказалась по поводу действий своих помощников. Совещание проходило по видеосвязи и транслировалось в прямом эфире. После этого министр принесла извинения.

Умер звезда «Ночного дозора» Игорь Савочкин

Российский актер театра и кино Игорь Савочкин умер в возрасте 58 лет. Об этом блогер Алеся Казанцева написала в своем Facebook-аккаунте. Причина смерти уточняется. Сообщается, что ранее артиста госпитализировали с болями в спине. Позднее стало известно, что он ему стало легче, врачи намеревались выписать его из больницы.

Против Болдуина подали новый иск