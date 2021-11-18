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Россия запустила гиперзвуковую ракету, представленную Путиным

Ura.Ruиещё 4
4 часа назад

Минобороны РФ провело испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Об этом сообщили в ведомстве.

Россия запустила гиперзвуковую ракету, представленную Путиным
Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

«Экипаж фрегата Северного флота „Адмирал Флота Советского Союза Горшков“ в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой „Циркон“. Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», — заявили в ведомстве, передает RT.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Циркон» — одна их разработок, которая способна противостоять гиперзвуковым ракетам, созданным в США. Глава государства отметил, что между странами идет гонка вооружений, в которой пока выигрывает Москва. Путин подчеркнул, что в мире нет ракет, аналогичных «Циркону», передает телеканал 360.

Армия,Владимир Путин,Министерство обороны,Телеканал "360° Подмосковье",
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