Россия запустила гиперзвуковую ракету, представленную Путиным

«Экипаж фрегата Северного флота „Адмирал Флота Советского Союза Горшков“ в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой „Циркон“. Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», — заявили в ведомстве, передает RT.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Циркон» — одна их разработок, которая способна противостоять гиперзвуковым ракетам, созданным в США. Глава государства отметил, что между странами идет гонка вооружений, в которой пока выигрывает Москва. Путин подчеркнул, что в мире нет ракет, аналогичных «Циркону», передает телеканал 360.