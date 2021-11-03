Пока вы не уснули: сбывшееся пророчество Байдена о России и новые выплаты в нерабочие дни

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Видео дня

Слова Байдена о «горящей тундре» оказались пророческими

Слова президента США Джо Байдена про «горящую тундру» оказались пророческими — в Магаданской области загорелись леса. Пожар начался с возгорания сухой травы, а сейчас его площадь уже составляет порядка 360 гектаров. При этом ситуация осложняется сильным ветром, который раздувает огонь и переносит искры. Из-за 20-градусных морозов водоемы уже замерзли, а проехать туда невозможно из-за болота.

До 300 млн: кто получит новые выплаты в нерабочие дни

С ноября по декабрь 2021 года малый и средний бизнес, а также социально ориентированные некоммерческие организации смогут взять льготные кредиты по ставке в три процента годовых (остальное субсидирует государство). Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. В некоторых регионах нерабочие дни начались раньше, в других их планируют продлить. С ноября власти решили возобновить некоторые меры поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса.

Самолет Ан-12 потерпел крушение в Иркутской области

Самолет Ан-12, об исчезновении с радаров которого сообщалось ранее, упал в Иркутской области. Самолет пропал 3 ноября в 19:45 по местному времени во время захода на второй круг. Позже рухнувший лайнер нашли в районе села Пивовариха. Информацию о крушении самолета ТАСС подтвердили в сибирском авиационном спасательном центре.

Предсказана масштабная война России с Украиной

Вероятность масштабной войны между Россией и Украиной в настоящее время крайне высока, считает военный историк Борис Юлин. Он обратил внимание на то, что открытый конфликт может быть выгоден правительствам обеих стран, поскольку это поможет отвлечь внимание общества с внутренних проблем на войну. Украинский генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко ранее пригрозил устроить России «кровавую баню», если Москва начнет боевые действия.

Молдавия захотела пересмотра контракта с «Газпромом»

Молдавия имеет возможность пересмотреть заключенный на прошлой неделе контракт с "Газпромом". Об этом сообщил во вторник председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. При этом он считает, что нынешнее соглашение заключено на хороших для Молдавии условиях. По его словам, на прошлой неделе на пять лет был продлен контракт от 2006 года. При этом стоимость газа для Молдавии рассчитывается исходя из формулы ценообразования с привязкой к нефтепродуктовой корзине и индексам европейской торговой площадки. Кроме того, молдавские операторы могут закупать газ у других поставщиков при действующем контракте с "Газпромом".

Ненаблюдаемые доходы россиян возьмут под контроль

В марте 2022-го в России опубликуют пересмотренные данные по доходам, расходам и сбережениям населения за 2018–2020 годы. При оценке платных услуг теперь будут брать в расчет некоторые новые источники информации. Речь идет о доходах самозанятых, новых видах сервисов, получивших развитие на фоне пандемии (каршеринг и курьерская доставка, а также фитнес-центры). Также с 2022 года будут подсчитывать данные об электронных услугах в сфере IT — онлайн-кинотеатры, платные подписки на игровые сервисы, облачные хранилища.

Цена на автомобили поднимется до конца года

Стоимость новых автомобилей в России вырастет еще на 4-5% до конца 2021 года. Повышение стоимости автомобилей не прерывалось в течение всех 9 месяцев. До конца года паузы не ожидается, и цены на большинство моделей вырастут в пределах 4-5%. Основные причины устойчивого повышения цен на автомобили — их дефицит и повышенный спрос. Эксперты не ожидают улучшения ситуации с поставками на склад новых моделей вплоть до второй половины 2022 года. Проблемы с обеспечением связаны с недостатком высокотехнологичных электронных компонентов.

Врач рассказал о главной ошибке вакцинированных

Рост заболеваемости коронавирусом во всём мире связан с распространённым заблуждением вакцинированных. Люди ошибочно полагают, что вакцинация двумя дозами полностью защищает их от заражения коронавирусом, и пренебрегают мерами безопасности. Привитые люди начинают реже пользоваться масками, не соблюдают социальную дистанцию и проявляют меньшую осторожность в местах скопления людей. А с наступлением холодов люди станут меньше времени проводить на улицах, что, в свою очередь, повысит риск заражения в закрытых помещениях вроде ресторанов и баров.

"Рассорили труппу": Домогаров об уходе из театра Моссовета

Актер Александр Домогаров написал заявление об уходе из Театра Моссовета. Артист не сработался с новым художественным руководителем Евгением Марчелли, а также не согласен с политикой, которую навязывает членам труппы новое руководство. Домогаров отметил, что Моссовет всегда был классическим, и хоть и не «рвал» вершин театрального процесса, всегда оставался стабильным.

"Дерзкий шаг": воры вернули Весниной медали