Предсказана масштабная война России с Украиной

«Во-первых, зона Донбасса сейчас крайне нестабильна. Во-вторых, такое развитие событий позволит и России, и Украине списать многие внутренние проблемы, отвлекая народ на войну. Если НАТО не будет вмешиваться, то конфликт ограничится территорией Донбасса, но необходимо понимать, что вероятность такого вмешательства далеко не нулевая. В таком случае все может перерасти в серию локальных конфликтов на рубежах России. И то только в том случае, если не произойдет дальнейшая эскалация, тогда речь может идти уже о глобальной войне», — считает Юлин.