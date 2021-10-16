Кулеба пообещал «юридически задавить» Россию в Гааге

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет «задавить» Россию юридическими аргументами в суде в Гааге по инциденту в Чёрном море в 2018 году. По его словам, РФ должна понести наказание за произошедшее. Его слова приводит «Украинская правда».

Фото: facebook.com/dmytro.kuleba facebook.com/dmytro.kuleba

Мы давим железной логикой юридических аргументов... Красиво и согласно международному праву. Пусть это займёт немного больше времени... Но последствия для нарушителей будут более чем серьёзными и продолжительными, — заявил Кулеба.

Он считает, что в случае победы Украины в процессе это будет важно не только для страны, но и для мира в целом. По словам министра, это также будет «сигналом, что нельзя нарушать правила».

25 ноября 2018 года суда военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу.