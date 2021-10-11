Украинский вопрос: Политолог прокомментировал статью Медведева

Вышедшая 10 октября в "Коммерсанте" статья Дмитрия Медведева об отношениях России и Украины может быть приурочен к визиту в РФ заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Таким мнением с "Рамблером" поделился политолог Алексей Мартынов.
"Совершенно точно, что эта статья вышла накануне визита Виктории Нуланд в Москву, который состоится послезавтра. Это прямо указывает на то, что главной повесткой переговоров Нуланд и ее коллег из России будет именно украинский вопрос. Остается за кадром только то, какие предложения везет Нуланд в Москву или, перефразируя, что попросит Вашингтон за Украину"
Мартынов отметил, что важность предстоящих переговоров подчеркивает факт взаимного снятия персональных санкций РФ и США. Нуланд ранее была в "черном списке", и ей был запрещен въезд в РФ. Однако запрет был снят после исключения из санкционного листа США одного из россиян.
"Надо обратить внимание на то, что Виктория Нуланд, несмотря на заверения в том, что на встрече будут обсуждаться всевозможные общие вопросы, сама находится под персональными санкциями РФ. И ради того, чтобы она смогла приехать в Москву, США пошли на то, чтобы из их санкционного списка было исключено некое важное лицо"
Политолог считает вышедшую статью Медведева важным сигналом для американских гостей. Поскольку она представляет из себя программные тезисы по Украине, озвученные на самом высоком уровне.
"Статья Медведева очень хорошо ложится в этот контекст. Нового тут мало, но важно, что такая позиция озвучена на самом высоком уровне. Медведев ведь не только заместитель председателя Совета безопасности РФ, но и бывший президент, и тот, кто лучше всех знает Украинский вопрос с точки зрения российской власти"
В своей статье, вышедшей в "Коммерсанте" 10 октября, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в достаточно критическом ключе высказался о действующей украинской власти.
Медведев заявил о невозможности адекватного диалога со страной, в которой у власти находятся "невежественные и необязательные люди". А заигрывающего с радикальными националистами президента Владимира Зеленского он сравнил с еврейским интеллигентом, вступившим в СС по идейным причинам.