Украинский вопрос: Политолог прокомментировал статью Медведева

"Надо обратить внимание на то, что Виктория Нуланд, несмотря на заверения в том, что на встрече будут обсуждаться всевозможные общие вопросы, сама находится под персональными санкциями РФ. И ради того, чтобы она смогла приехать в Москву, США пошли на то, чтобы из их санкционного списка было исключено некое важное лицо"