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Медведев: Переговоры с Украиной бессмысленны

Елена Прошина
30 минут назад

Переговоры с действующим руководством Украины не имеют смысла, так как это невежественные и необязательные люди, написал в статье в газете «Коммерсант» экс-глава кабмина РФ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Медведев: Переговоры с Украиной бессмысленны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в Киеве постоянно меняют позицию «в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре».

«Подписывают Минские соглашения, договариваются в Нормандском формате, а потом — после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана — разворачивают позицию совсем в другую сторону», — пишет Медведев.

В политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный, считает зампред.

«Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, modus operandi», следует из статьи. Переговоры с «такими партнерами» абсолютно бессмысленны, так они «соревнуются в постоянной брехне», - отметил Медведев.

Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что с Москвой нельзя говорить с позиции силы, потому что Киев не настолько силен. По его мнению, с «медведем» можно вступать в переговоры только имея достаточную мощь, которой сегодня у Украины нет. Кривонос считает, что президент России Владимир Путин не пойдет на уступки Украине, потому что чувствует свою силу.

Политика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Газета "Коммерсантъ",
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