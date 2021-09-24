С Зеленским в ООН произошел конфуз

По словам парламентария, во время встречи Зеленский «по-царски восседает под флагом островного государства Мальдивы».

Думал, монтаж. Думал, злые оппоненты издеваются. Перепроверил. Нет. Всё правда... Украинского флага, видимо, не нашлось. Впрочем, какая разница, — написал Кузьмин.

С 20 сентября в штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Из-за пандемии COVID-19 она проходит в смешанном формате: заседания проводятся в режиме очного присутствия и видеоконференции.