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Зеленского посадили под флаг Мальдив на переговорах в ООН

News.ru
7 минут назад

За спиной президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом вместо украинского флага вывесили флаг Мальдив, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин. На текущей неделе украинский лидер посетил США во второй раз.

С Зеленским в ООН произошел конфуз
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

По словам парламентария, во время встречи Зеленский «по-царски восседает под флагом островного государства Мальдивы».

Думал, монтаж. Думал, злые оппоненты издеваются. Перепроверил. Нет. Всё правда... Украинского флага, видимо, не нашлось. Впрочем, какая разница, — написал Кузьмин.

С 20 сентября в штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Из-за пандемии COVID-19 она проходит в смешанном формате: заседания проводятся в режиме очного присутствия и видеоконференции.

Зеленский раскритиковал Россию в пустом зале ООН

Ранее экс-министр финансов Украины Игорь Уманский назвал Зеленского «монархом» после принятия закона об олигархах. По его мнению, глава государства использует политику для увеличения доходов, контролирует СМИ, финансирует свою партию «Слуга народа» и руководит деятельностью монополий.
В мире,Игорь Уманский,Владимир Зеленский,Ренат Кузьмин,Верховная Рада,Генассамблея ООН,ООН,
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