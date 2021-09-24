Зеленскому предсказали судьбу Януковича

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит скорое бегство в Россию. Этому может способствовать принятие закона об олигархах, написал депутат в своем Telegram-канале.
Напомним, парламент страны по инициативе главы государства принял закон об олигархах. Совет нацбезопасности и обороны Украины будет определять их и включать в специальный реестр.
Но, как полагает Гончаренко, этот закон по факту делает из страны «монархию под руководством Владимира Первого».
«Это огромная коррупция. СНБО, а в сущности — сам Зеленский, будет решать, кто является плохим, а кто хорошим. И сразу начнется: не хочешь быть плохим, хватай чемодан денег и неси на Банковую», — отметил Гончаренко.
Также, как считает парламентарий, закон позволит оказывать воздействие на разные издания, чтобы те не писали, как «власть грабит страну».
«Владимир Александрович, я хочу вам только напомнить, что все это на Украине не пройдет и закончится одним — Ростовом», — предупредил Зеленского депутат.
Кроме всего, Гончаренко отметил, что депутаты приняли закон, не дождавшись выводов Венецианской комиссии. Его инициаторам было известно, что европейские союзники этот документ никогда не одобрят, добавил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление слова президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего работу ООН с «супергероем на пенсии». По ее словам, глава украинского государства не понимает, о чем говорит, путает события и даты.