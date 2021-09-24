Зеленскому предсказали судьбу Януковича

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит скорое бегство в Россию. Этому может способствовать принятие закона об олигархах, написал депутат в своем Telegram-канале.

Фото: Reuters Reuters

Напомним, парламент страны по инициативе главы государства принял закон об олигархах. Совет нацбезопасности и обороны Украины будет определять их и включать в специальный реестр.

Но, как полагает Гончаренко, этот закон по факту делает из страны «монархию под руководством Владимира Первого».

«Это огромная коррупция. СНБО, а в сущности — сам Зеленский, будет решать, кто является плохим, а кто хорошим. И сразу начнется: не хочешь быть плохим, хватай чемодан денег и неси на Банковую», — отметил Гончаренко.

Также, как считает парламентарий, закон позволит оказывать воздействие на разные издания, чтобы те не писали, как «власть грабит страну».

«Владимир Александрович, я хочу вам только напомнить, что все это на Украине не пройдет и закончится одним — Ростовом», — предупредил Зеленского депутат.

Кроме всего, Гончаренко отметил, что депутаты приняли закон, не дождавшись выводов Венецианской комиссии. Его инициаторам было известно, что европейские союзники этот документ никогда не одобрят, добавил он.