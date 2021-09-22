В помощника Зеленского стреляли особыми патронами

Патроны, которыми стреляли по автомобилю помощника президента Украины Сергея Шефира, произведены в Венгрии. Об этом рассказал замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает РИА «Новости».

Фото: Кадр из видео/@mvs.gov.ua/Facebook Кадр из видео/@mvs.gov.ua/Facebook

«Это калибр 7,62. Мы видим специализированные патроны. Такие патроны не производятся в Украине и фактически почти не использовались в Украине. Это производство Венгрии», - сказал Енин в эфире телеканала «Украина 24».

Замглавы МВД не исключил, что патроны попали на Украину контрабандой. По его словам, в настоящий момент правоохранители устанавливают производителя и временной промежуток, когда патроны могли попасть в страну.

Енин также сообщил, что стрельба по автомобилю Шефира велась не очередью, а одиночными выстрелами.

Он исключил вероятность инсценировки покушения, указав, что пули «пронизали автомобиль, как консервную банку».

Сомневающимся в реальности покушения Енин предложил принять участие в воспроизведении событий преступления.

«Достаточно двух добровольцев - и будет вестись огонь на поражение боевыми пулями. Я думаю, что желающие принять участие в таком эксперименте вряд ли найдутся», - сказал замглавы МВД.