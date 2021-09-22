В помощника Зеленского стреляли особыми патронами

Патроны, которыми стреляли по автомобилю помощника президента Украины Сергея Шефира, произведены в Венгрии. Об этом рассказал замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает РИА «Новости».
«Это калибр 7,62. Мы видим специализированные патроны. Такие патроны не производятся в Украине и фактически почти не использовались в Украине. Это производство Венгрии», - сказал Енин в эфире телеканала «Украина 24».
Замглавы МВД не исключил, что патроны попали на Украину контрабандой. По его словам, в настоящий момент правоохранители устанавливают производителя и временной промежуток, когда патроны могли попасть в страну.
Енин также сообщил, что стрельба по автомобилю Шефира велась не очередью, а одиночными выстрелами.
Он исключил вероятность инсценировки покушения, указав, что пули «пронизали автомобиль, как консервную банку».
Сомневающимся в реальности покушения Енин предложил принять участие в воспроизведении событий преступления.
«Достаточно двух добровольцев - и будет вестись огонь на поражение боевыми пулями. Я думаю, что желающие принять участие в таком эксперименте вряд ли найдутся», - сказал замглавы МВД.
22 сентября недалеко от Киева была обстреляна машина первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате нападения был ранен водитель, сам Шефир не пострадал. Нацполиция Украины рассматривает несколько версий преступления: попытка дестабилизации ситуации на Украине, давление на высшее должностное лицо, а также «участие спецслужб иностранных государств».