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В помощника Зеленского стреляли особыми патронами

Вероника Полынина
37 минут назад

Патроны, которыми стреляли по автомобилю помощника президента Украины Сергея Шефира, произведены в Венгрии. Об этом рассказал замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает РИА «Новости».

В помощника Зеленского стреляли особыми патронами
Фото: Кадр из видео/@mvs.gov.ua/FacebookКадр из видео/@mvs.gov.ua/Facebook

«Это калибр 7,62. Мы видим специализированные патроны. Такие патроны не производятся в Украине и фактически почти не использовались в Украине. Это производство Венгрии», - сказал Енин в эфире телеканала «Украина 24».

Замглавы МВД не исключил, что патроны попали на Украину контрабандой. По его словам, в настоящий момент правоохранители устанавливают производителя и временной промежуток, когда патроны могли попасть в страну.

Помощника Зеленского расстреляли под Киевом

Енин также сообщил, что стрельба по автомобилю Шефира велась не очередью, а одиночными выстрелами.

Он исключил вероятность инсценировки покушения, указав, что пули «пронизали автомобиль, как консервную банку».

Сомневающимся в реальности покушения Енин предложил принять участие в воспроизведении событий преступления.

«Достаточно двух добровольцев - и будет вестись огонь на поражение боевыми пулями. Я думаю, что желающие принять участие в таком эксперименте вряд ли найдутся», - сказал замглавы МВД.

22 сентября недалеко от Киева была обстреляна машина первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате нападения был ранен водитель, сам Шефир не пострадал. Нацполиция Украины рассматривает несколько версий преступления: попытка дестабилизации ситуации на Украине, давление на высшее должностное лицо, а также «участие спецслужб иностранных государств».

В мире,Сергей Шефир,Евгений Енин,МВД,РИА Новости,
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