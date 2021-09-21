"Этап наступления": эксперт об ультиматуме Эрдогану по Сирии

Сообщение Al Monitor об ультиматуме, поставленном Эрдогану российскими и сирийскими войсками, скорее всего, не соответствует действительности. Таким мнением поделился с "Рамблером" старший преподаватель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
"Не думаю, что там был именно ультиматум формата "убирайтесь, а не то". Al Monitor, по своей устоявшейся традиции, использует достоверные факты, чтобы преподнести их в очень эмоциональной манере"
По словам Чупрыгина, речь, скорее всего, идет об очередном этапе наступления правительственных войск в Идлибе, перед которым турецкая сторона получила предупреждение о начале боевых действий.
"Ситуация на севере Сирии обострилась не вчера, и это обострение сопровождается авиаударами, перестрелками, другими эпизодами боевых действий. Сейчас операция по возврату контроля над Идлибом набирает обороты"
В то же время эксперт отметил, что, в случае продолжения наступления сирийских и российских войск, перед Турцией рано или поздно будет поставлен вопрос о полном выводе войск из региона.
"Если речь идет о восстановлении Сирии как государства в ее правильных международных границах, то север страны придется зачищать, что бы там ни было. Если там турки, то придется им оттуда уйти, так или иначе. Другой вопрос, как это будет происходить"
Ранее издание Al Monitor сообщило, что российские и сирийские войска поставили ультиматум президенту Турции ультиматум, согласно которому он должен вывести войска с территории Сирии, иначе турецкая армия может подвергнуться нападению со стороны РФ и Сирии.