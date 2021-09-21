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Россия поставила Турции ультиматум по Сирии

News.ru
34 минуты назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен вывести свои войска с территории Сирии.

СМИ сообщили об ультиматуме России по Сирии
Фото: ReutersReuters

В противном случае сирийская и российская армии будут вынуждены штурмовать те регионы, которые находятся под контролем турецкой армии. Об сообщает издание Al Monitor.

Отмечается, что начало штурма южных районов провинции Идлиб может свидетельствовать о том, что Эрдогану поставлено условие, при котором турецкие войска должны быть выведены из Сирии. По данным Al Monitor, турецкому лидеру предстоит нелёгкий выбор, потому что противостояние с Россией приведёт к большим потерям, а вывод войск из Сирии значительно ослабит позиции страны в регионе.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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