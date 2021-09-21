СМИ сообщили об ультиматуме России по Сирии

В противном случае сирийская и российская армии будут вынуждены штурмовать те регионы, которые находятся под контролем турецкой армии. Об сообщает издание Al Monitor.

Отмечается, что начало штурма южных районов провинции Идлиб может свидетельствовать о том, что Эрдогану поставлено условие, при котором турецкие войска должны быть выведены из Сирии. По данным Al Monitor, турецкому лидеру предстоит нелёгкий выбор, потому что противостояние с Россией приведёт к большим потерям, а вывод войск из Сирии значительно ослабит позиции страны в регионе.