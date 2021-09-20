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В Верховной Раде прервали заседание по «вагнеровцам»

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады прервала рассмотрение дела «вагнеровцев». Об этом депутат украинского парламента от фракции «Голос» Роман Костенко сообщил на своей странице в Facebook.

В Раде прервали заседание по «вагнеровцам»
Фото: страница Романа Костенко в Facebookстраница Романа Костенко в Facebook

Он отметил, что это произошло во время заслушивания доклада бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Василия Бурбы.

В Раде огласили итоги расследования спецоперации с «вагнеровцами»

По словам парламентария, как только экс-глава ГУР дошел до важнейшей части своего выступления, комиссия в срочном порядке объявила перерыв в заседании до 21 сентября «без объяснения причин».

Ранее в Верховной Раде были оглашены итоги расследования возможного срыва спецоперации по аресту участников частной военной компании (ЧВК) Вагнера в июле 2020 года. Глава ВСК, депутат от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что украинские спецслужбы не проводили «непосредственно санкционированную спецоперацию по принудительной посадке турецкого самолета с "вагнеровцами" на Украине».

29 июля 2020 года в Белоруссии задержали 33 россиянина из ЧВК Вагнера по обвинению в подготовке беспорядков перед президентскими выборами. Некоторые из них участвовали в боевых действиях в Донбассе и имели украинские паспорта. Украинская сторона запросила их экстрадицию, однако« вагнеровцы» смогли вернуться в Россию.

Позднее главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что Киев планировал выманить бойцов ЧВК и использовать их для обмена пленными с Москвой, однако операция сорвалась из-за действий офиса президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер назвал эту версию бредом.

В мире,Владимир Зеленский,Юрий Бутусов,Верховная Рада,
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