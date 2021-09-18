Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что стране грозит серьезные экономические проблемы. По ее словам, отказ от повышения лимита долга США может привести к «немыслимому» — произойдет дефолт по государственным платёжным обязательствам. Подобный исход может ввергнуть экономику США в рецессию, сообщает Reuters.

По словам Йеллен, решение по потолку госдолга необходимо принять до конца октября.

Между тем председатель Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл заявил, что в случае дефолта придется принять «отвратительные», но необходимые меры. Это будет сделано, чтобы избежать «серьезной рыночной катастрофы».

В случае дефолта предполагается ежедневный контроль над выплатами по займам Министерством финансов. Приоритет отдадут основному долгу, выплата процентов будет второстепенной.

Кроме того, участие Казначейства США в банковских операциях по дефолтным облигациям будет обязательным. Заёмщикам в обязательном порядке предоставят каникулы.

Также речь идет об оказании прямой поддержки финансовым рынкам при покупке просроченных казначейских ценных бумаг или одновременной продаже казначейских ценных бумаг, которые не находятся в состоянии дефолта, и покупке тех, которые имеют дефолт.

Именно эти последние действия Пауэлл назвал «отвратительными». ФРС опасается, что такие закупки могут рассматриваться как «пересечение с прямым финансированием правительства«».