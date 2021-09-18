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Власти США заявили о приближении «немыслимого» дефолта

Майк Габриелян
49 минут назад

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что стране грозит серьезные экономические проблемы. По ее словам, отказ от повышения лимита долга США может привести к «немыслимому» — произойдет дефолт по государственным платёжным обязательствам. Подобный исход может ввергнуть экономику США в рецессию, сообщает Reuters.

По словам Йеллен, решение по потолку госдолга необходимо принять до конца октября.

Между тем председатель Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл заявил, что в случае дефолта придется принять «отвратительные», но необходимые меры. Это будет сделано, чтобы избежать «серьезной рыночной катастрофы».

В случае дефолта предполагается ежедневный контроль над выплатами по займам Министерством финансов. Приоритет отдадут основному долгу, выплата процентов будет второстепенной.

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Кроме того, участие Казначейства США в банковских операциях по дефолтным облигациям будет обязательным. Заёмщикам в обязательном порядке предоставят каникулы.

Также речь идет об оказании прямой поддержки финансовым рынкам при покупке просроченных казначейских ценных бумаг или одновременной продаже казначейских ценных бумаг, которые не находятся в состоянии дефолта, и покупке тех, которые имеют дефолт.

Именно эти последние действия Пауэлл назвал «отвратительными». ФРС опасается, что такие закупки могут рассматриваться как «пересечение с прямым финансированием правительства«».

Ранее министр финансов Джанет Йеллен заявляла, что дефолт нанесет катастрофический урон экономике США и всем американцам.
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