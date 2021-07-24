Власти США заявили о риске дефолта

Финансовой системе США грозят серьезные проблемы, если в ближайшее время законодатели не поднимут потолок госдолга. Об этом министр финансов страны Джанет Йеллен написала в послании спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, передает CNBC.

После 2 августа, пишет Йеллен, если парламентарии не разрешат повысить размен госдолга, Казначейству придется принимать «чрезвычайные меры» для оплаты юридических и финансовых обязательств Конгресса. Это временное решение, которое позволяет открывать дополнительные государственные счета лишь в течение нескольких недель.

Канал ссылается на мнение экономистов, которые считают, что дефолт, хотя и крайне маловероятен, будет катастрофическим событием и создаст серьезную угрозу для целого ряда секторов американской экономики.