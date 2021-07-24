Власти США заявили о риске дефолта

Финансовой системе США грозят серьезные проблемы, если в ближайшее время законодатели не поднимут потолок госдолга. Об этом министр финансов страны Джанет Йеллен написала в послании спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, передает CNBC.
После 2 августа, пишет Йеллен, если парламентарии не разрешат повысить размен госдолга, Казначейству придется принимать «чрезвычайные меры» для оплаты юридических и финансовых обязательств Конгресса. Это временное решение, которое позволяет открывать дополнительные государственные счета лишь в течение нескольких недель.
Канал ссылается на мнение экономистов, которые считают, что дефолт, хотя и крайне маловероятен, будет катастрофическим событием и создаст серьезную угрозу для целого ряда секторов американской экономики.
Комментирую письмо Йеллен, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что аналогичные письма появлялись и в периоды работы предыдущих администраций США. Послание Йеллен, по ее словам, является «стандартной практикой для секретарей казначейства, когда требуется повысить лимит долга». Она напомнила, что за время правления двух прошлых президентов США министры финансов отправили законодателям порядка 50 писем, посвященных увеличению пределов госдолга.