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Что происходит в Кабуле при «Талибане»*

Газета.Ru
42 минуты назад

После перехода Кабула под власть движения «Талибан»* (организация запрещена в России) аэропорт Афганистана погрузился в хаос. Тысячи афганцев и иностранцев пытаются покинуть город, эвакуируются и представители западных дипмиссий.

Боевики у международного аэропорта Кабула, 16 августа 2021 года
1/13 Боевики у международного аэропорта Кабула, 16 августа 2021 года
Фото: Reuters
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Люди бегут за взлетающим самолетом в международном аэропорту Кабула, 16 августа 2021 года (кадр из видео)
2/13 Люди бегут за взлетающим самолетом в международном аэропорту Кабула, 16 августа 2021 года (кадр из видео)
Фото: Twitter
Люди пытаются попасть на территорию международного аэропорта Кабула, 16 августа 2021 года
3/13 Люди пытаются попасть на территорию международного аэропорта Кабула, 16 августа 2021 года
Фото: Reuters
Боевики у здания Министерства внутренних дел Афганистана в Кабуле, 16 августа 2021 года
4/13 Боевики у здания Министерства внутренних дел Афганистана в Кабуле, 16 августа 2021 года
Фото: Reuters
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Боевики в президентском дворце в Кабуле, 15 августа 2021 год
5/13 Боевики в президентском дворце в Кабуле, 15 августа 2021 год
Фото: Zabi Karimi/AP
Боевики в полицейской машине у международного аэропорта Кабула, 16 августа 2021 года
6/13 Боевики в полицейской машине у международного аэропорта Кабула, 16 августа 2021 года
Фото: Reuters
Боевики у международного аэропорта Кабула, 16 августа 2021 года
7/13 Боевики у международного аэропорта Кабула, 16 августа 2021 года
Фото: Reuters
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Вертолет над посольством США в Кабуле, 15 августа 2021 года
8/13 Вертолет над посольством США в Кабуле, 15 августа 2021 года
Фото: Rahmat Gul/AP
Боевики у международного аэропорта Кабула, 16 августа 2021 года
9/13 Боевики у международного аэропорта Кабула, 16 августа 2021 года
Фото: Reuters
Боевики проверяют автомобиль на одной из улиц Кабула, 16 августа 2021 года
10/13 Боевики проверяют автомобиль на одной из улиц Кабула, 16 августа 2021 года
Фото: Reuters
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Люди пытаются попасть на территорию международного аэропорта Кабула, 16 августа 2021 года
11/13 Люди пытаются попасть на территорию международного аэропорта Кабула, 16 августа 2021 года
Фото: Reuters
Боевики на одной из улиц Кабула, 16 августа 2021 года
12/13 Боевики на одной из улиц Кабула, 16 августа 2021 года
Фото: Rahmat Gul/AP
Боевики у президентского дворца в Кабуле, 16 августа 2021 год
13/13 Боевики у президентского дворца в Кабуле, 16 августа 2021 год
Фото: Rahmat Gul/AP

В аэропорту Кабула серьезная давка, люди выбегают на взлетную полосу, пытаясь попасть на улетающие самолеты любым способом — хватаясь за стойки шасси и выступающие элементы кузова. Уже есть кадры, где афганцы падают с самолетов, успевших набрать высоту.

Экс-президент Ашраф Гани покинул страну. В местных СМИ распространяется информация о казни одного из представителей правительства. При этом сами талибы заявляют, что не будут причинять вред гражданскому населению и уверяют в завершении войны в Афганистане.

В мире,Фото,Ашраф Ахмадзай,Талибан,Россия,Кабул,Афганистан,
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