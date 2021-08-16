Что происходит в Кабуле при «Талибане»*

После перехода Кабула под власть движения «Талибан»* (организация запрещена в России) аэропорт Афганистана погрузился в хаос. Тысячи афганцев и иностранцев пытаются покинуть город, эвакуируются и представители западных дипмиссий.

В аэропорту Кабула серьезная давка, люди выбегают на взлетную полосу, пытаясь попасть на улетающие самолеты любым способом — хватаясь за стойки шасси и выступающие элементы кузова. Уже есть кадры, где афганцы падают с самолетов, успевших набрать высоту.