Талибы захватили Афганистан

Лидеры «Талибана» (организация запрещена в РФ) объявили, что установили контроль над всей территорией Афганистана, сообщает ТАСС.

1/10 Лидеры «Талибана» (организация запрещена в РФ) объявили, что установили контроль над всей территорией Афганистана, сообщает ТАСС. Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 В настоящее время талибы и афганские власти в президентском дворце в Кабуле проводят переговоры. Фото: globallookpress.com 3/10 В ближайшие часы действующее правительство может передать власть администрации переходного периода. Фото: Reuters 4/10 Центр столицы - «зеленую зону», где находятся посольства иностранных государств, контролируют американские войска. Они же обеспечивают безопасность столичного аэропорта. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Сегодня утром боевики движения «Талибан» начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям. Фото: Reuters 6/10 Позднее исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo News, что «Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем». Фото: Reuters 7/10 Талибы заявили, что обеспечат право выхода Кабула всем, кто этого пожелает. Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 В начале июля президент США Джо Байден исключал падение правительства Афганистана после вывода из страны американских сил. Фото: Reuters 9/10 Афганские беженцы на границе с Пакистаном Фото: Reuters 10/10 Военный вертолет над Кабулом Фото: Reuters

В настоящее время талибы и афганские власти в президентском дворце в Кабуле проводят переговоры. В ближайшие часы действующее правительство может передать власть администрации переходного периода. Центр столицы - «зеленую зону», где находятся посольства иностранных государств, контролируют американские войска. Они же обеспечивают безопасность столичного аэропорта.

Сегодня утром боевики движения «Талибан» начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям. Позднее исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo News, что «Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем».

Талибы заявили, что обеспечат право выхода Кабула всем, кто этого пожелает.