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Талибы захватили Афганистан

Александр Котлеткин
58 минут назад

Лидеры «Талибана» (организация запрещена в РФ) объявили, что установили контроль над всей территорией Афганистана, сообщает ТАСС.

Лидеры «Талибана» (организация запрещена в РФ) объявили, что установили контроль над всей территорией Афганистана, сообщает ТАСС.
1/10 Лидеры «Талибана» (организация запрещена в РФ) объявили, что установили контроль над всей территорией Афганистана, сообщает ТАСС.
Фото: Reuters
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В настоящее время талибы и афганские власти в президентском дворце в Кабуле проводят переговоры.
2/10 В настоящее время талибы и афганские власти в президентском дворце в Кабуле проводят переговоры.
Фото: globallookpress.com
В ближайшие часы действующее правительство может передать власть администрации переходного периода.
3/10 В ближайшие часы действующее правительство может передать власть администрации переходного периода.
Фото: Reuters
Центр столицы - «зеленую зону», где находятся посольства иностранных государств, контролируют американские войска. Они же обеспечивают безопасность столичного аэропорта.
4/10 Центр столицы - «зеленую зону», где находятся посольства иностранных государств, контролируют американские войска. Они же обеспечивают безопасность столичного аэропорта.
Фото: globallookpress.com
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Сегодня утром боевики движения «Талибан» начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям.
5/10 Сегодня утром боевики движения «Талибан» начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям.
Фото: Reuters
Позднее исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo News, что «Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем».
6/10 Позднее исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo News, что «Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем».
Фото: Reuters
Талибы заявили, что обеспечат право выхода Кабула всем, кто этого пожелает.
7/10 Талибы заявили, что обеспечат право выхода Кабула всем, кто этого пожелает.
Фото: Reuters
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В начале июля президент США Джо Байден исключал падение правительства Афганистана после вывода из страны американских сил.
8/10 В начале июля президент США Джо Байден исключал падение правительства Афганистана после вывода из страны американских сил.
Фото: Reuters
Афганские беженцы на границе с Пакистаном
9/10 Афганские беженцы на границе с Пакистаном
Фото: Reuters
Военный вертолет над Кабулом
10/10 Военный вертолет над Кабулом
Фото: Reuters

В настоящее время талибы и афганские власти в президентском дворце в Кабуле проводят переговоры. В ближайшие часы действующее правительство может передать власть администрации переходного периода. Центр столицы - «зеленую зону», где находятся посольства иностранных государств, контролируют американские войска. Они же обеспечивают безопасность столичного аэропорта.

Сегодня утром боевики движения «Талибан» начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям. Позднее исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo News, что «Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем».

Талибы заявили, что обеспечат право выхода Кабула всем, кто этого пожелает.

В начале июля президент США Джо Байден исключал падение правительства Афганистана после вывода из страны американских сил.

В мире,Фото,Джозеф Байден,Талибан,ИТАР-ТАСС,Россия,Кабул,Афганистан,
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