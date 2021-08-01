В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Британия пригрозила Ирану последствиями за смертельное нападение на танкер

Lenta.ruиещё 15
1 час назад

Великобритания пригрозила Ирану последствиями за смертельное нападение на нефтяной танкер Mercer Street, принадлежащий израильской компании. Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб, передает пресс-служба министерства.

Британия: Иран ответит за нападение на танкер
Фото: JOHAN VICTOR / ReutersJOHAN VICTOR / Reuters

«Великобритания работает со своими международными партнерами над согласованным ответом на это неприемлемое нападение», — сказал министр.

Рааб назвал нападение на танкер «незаконным и жестоким». Он также предположил, что Иран атаковал Mercer Street с «использованием одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов».

«Мы тыкаем палкой в медведя!»: британцы об инциденте с «Дефендером»

Ранее сообщалось, что власти США присоединились к совместному заявлению Великобритании и Израиля о причастности Ирана к нападению на японский танкер Mercer Street в Аравийском море.

Инцидент произошел у берегов Омана в Аравийском море. В результате нападения погибли двое членов экипажа — гражданин Румынии и гражданин Великобритании. Отмечается, что судно связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group.

В мире,Война в Сирии ,МИД,Соединенное Королевство,Иран, Исламская Республика,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители