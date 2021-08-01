Британия: Иран ответит за нападение на танкер

Великобритания пригрозила Ирану последствиями за смертельное нападение на нефтяной танкер Mercer Street, принадлежащий израильской компании. Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб, передает пресс-служба министерства.

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«Великобритания работает со своими международными партнерами над согласованным ответом на это неприемлемое нападение», — сказал министр.

Рааб назвал нападение на танкер «незаконным и жестоким». Он также предположил, что Иран атаковал Mercer Street с «использованием одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов».

Ранее сообщалось, что власти США присоединились к совместному заявлению Великобритании и Израиля о причастности Ирана к нападению на японский танкер Mercer Street в Аравийском море.