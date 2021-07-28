"Решил схалявить": Эксперт об ответе Зеленского на статью Путина

Президент Украины Владимир Зеленский "решил схалявить", отвечая на статью российского лидера Владимира Путина о русских и украинцах. Он повторил набор тезисов, которые звучат на Украине в последние десятилетия. Об этом в беседе с "Рамблером" заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, комментируя заявление украинского президента.

"Зеленский обещал дать ответ на статью Путина, но он сфилонил. Было бы логично, если бы он действительно написал большую статью, претендующую на какую-то околонаучность, где разобрал бы предложенные Путиным тезисы, опроверг бы их, согласно своему мнению. А он решил схалявить. Видимо, было лень писать, было лень разбираться в истории, в которой он, видимо, не особо разбирается. И он решил записать видеообращение, приуроченное к годовщине крещения Руси.

Президент Украины не сказал ничего нового, не сказал абсолютно ничего своего. Он просто повторил набор тезисов из украинской псевдоистории, которые озвучиваются уже на протяжении практически тридцати лет. О том, что Украина якобы имеет большее отношение к Киевской Руси, чем Белоруссия и Россия, только потому, что там находится город Киев. Но это не имеет никакого отношения к исторической науке, так как государство Киевская Русь распалось в результате феодальной раздробленности и последующего завоевания татаро-монголами. И части этого государства разошлись в разные сферы влияния. Кто-то попал в состав возрождающегося Русского царства, кто-то попал под влияние Литвы и Польши. После этого мы на протяжении многих веков жили в составе единого государства - Российской Империи, Советского Союза. И только после 91-го года появились три самостоятельных государства (Россия, Украина и Белоруссия), которые, на мой взгляд, с исторической точки зрения имеют совершенно одинаковое право называться наследниками Киевской Руси.

Зеленский несет абсолютный псевдонаучный бред, называя наследниками Киевской Руси 24 области Украины и Крым. А входившие в состав Киевской Руси Полоцкое княжество, Ладога, Печора - они не имеют к ней отношения? При этом Крым никакого отношения к Киевской Руси не имел... Все это говорит только об одном: человек просто повторяет традиционные для незалежности штампы", - отметил эксперт.

Родионов также обратил внимание на то, что от бывшего президента Украины Виктора Ющенко звучали еще более неправдоподобные заявления касательно украинской истории.

"С другой стороны, слава богу, что он не позорится, как в свое время это делал Ющенко, который рассуждал о вырывших Черное море древних украх. Видимо, Зеленскому хватило ума подобную чушь не нести.

Но почему итальянцам, французам и немцам не приходит в голову спорить о том, кто имеет большее отношение к Римской империи? Почему там не делят империю Карла Великого? В Европе нет такой проблемы. Есть история, которая у всех одинакова, которую никто не пытается переписывать. И есть реальность. А на Украине не только альтернативная история, но и, к сожалению, мы видим, что альтернативная реальность", - заявил он.