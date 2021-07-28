«Крым - ребенок Киевской Руси»: Зеленский ответил на статью Путина

«Владимир окрестил Киевскую Русь, Украину. Это не часть нашей истории - это и есть наша история. Нам не требуется доказывать, что крещение Киевской Руси — часть истории именно Украины публикациями на историческую тему. Поскольку что наши доказательства — они не на бумажках, а в металле, в камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — заявил он.