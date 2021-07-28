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«Крым - ребенок Киевской Руси»: Зеленский ответил на статью Путина

Анна Безрукова
9 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеоролик в честь годовщины крещения Руси. В том числе, он упомянул статью Владимира Путина о «единстве русских и украинцев», и подчеркнул, что Украине не требуется доказывать историю страны трактатами и публикациями.

«Крым - ребенок Киевской Руси»: Зеленский ответил на статью Путина
Фото: РамблерРамблер

Глава украинского государства напомнил, что крещение Руси случилось во время правления великого князя киевского Владимира.

«Владимир окрестил Киевскую Русь, Украину. Это не часть нашей истории - это и есть наша история. Нам не требуется доказывать, что крещение Киевской Руси — часть истории именно Украины публикациями на историческую тему. Поскольку что наши доказательства — они не на бумажках, а в металле, в камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — заявил он.

Кроме этого, Зеленский охарактеризовал Киевскую Русь как мать истории Украины.

«24 области Украины и полуостров Крым являются ее родными детьми. И они по праву - ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальней родне не следует посягать на ее наследство. И стремиться доказать свое отношение к истории тысячелетней давности и тысячи событий, находясь от мест, где она случилась, за тысячи километров», — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, появление публикации об Украине Владимир Путин анонсировал в ходе прямой линии 30 июня. Статья была размещена 12 июля на русском и украинском языках. В том числе, глава России проанализировал историю двух народностей и оценил актуальтную ситуацию. При этом современную Украину Путин назвал «целиком и полностью детищем эпохи СССР».

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