«Крым - ребенок Киевской Руси»: Зеленский ответил на статью Путина

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеоролик в честь годовщины крещения Руси. В том числе, он упомянул статью Владимира Путина о «единстве русских и украинцев», и подчеркнул, что Украине не требуется доказывать историю страны трактатами и публикациями.
Глава украинского государства напомнил, что крещение Руси случилось во время правления великого князя киевского Владимира.
«Владимир окрестил Киевскую Русь, Украину. Это не часть нашей истории - это и есть наша история. Нам не требуется доказывать, что крещение Киевской Руси — часть истории именно Украины публикациями на историческую тему. Поскольку что наши доказательства — они не на бумажках, а в металле, в камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — заявил он.
Кроме этого, Зеленский охарактеризовал Киевскую Русь как мать истории Украины.
«24 области Украины и полуостров Крым являются ее родными детьми. И они по праву - ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальней родне не следует посягать на ее наследство. И стремиться доказать свое отношение к истории тысячелетней давности и тысячи событий, находясь от мест, где она случилась, за тысячи километров», — подчеркнул украинский лидер.
Напомним, появление публикации об Украине Владимир Путин анонсировал в ходе прямой линии 30 июня. Статья была размещена 12 июля на русском и украинском языках. В том числе, глава России проанализировал историю двух народностей и оценил актуальтную ситуацию. При этом современную Украину Путин назвал «целиком и полностью детищем эпохи СССР».