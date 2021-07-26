"Нам обещали бегство Севастополя": украинский спортсмен о прогнозах Киева

Прогнозы украинских властей, обещавшие отток населения из Крыма после присоединения к России, не сбылись. Об этом заявил переехавший из Киева в Севастополь спортсмен и видеоблогер Максим Шихалиев на своем канале в Youtube.

Фото: politnavigator.net politnavigator.net

«Нам обещали в прогнозах, что Севастополь резко уменьшится, все начнут бежать. Ну, а как сейчас уже видится, наоборот, население увеличивается», - заявил он.

Он отметил, что украинские власти обещали, что Севастополь и Крым превратится в военную базу, однако, по словам Шихалиева, российские власти вкладывали деньги не только в военную, но и в гражданскую инфраструктуру.

«Если раньше Севастополь был такой провинцией, то сейчас уже Севастополь провинцией вряд ли назовешь, очень все быстро строится, динамика развития очень неплохая. С Киевом сравнить как-то не получается», - заявил он.

Шихалиев отметил, что население Севастополя увеличивается не только благодаря россиянам, но и украинцам, европейцам и даже американцам, которые переезжают в этот город.

За то же время, по словам спортсмена, в Киеве «что-то пошло не так»: пока Россия развивала промышленность, Украина «активно избавлялась от своих заводов», пока Россия строила свои корабли, Украина за огромные деньги покупала старые и никому не нужные из-за рубежа.