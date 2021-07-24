Иммунолог заявил об угрозе гибели миллионов людей из-за суперинфекции

Врач-иммунолог Эдуард Шунков рассказал о негативном варианте развития событий с коронавирусом, который может привести к появлению новой суперинфекции, Его слова приводят «Невские новости».

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По словам врача, при негативном варианте развития событий может появиться сверхсильный штамм COVID-19 или произойти скрещивание с другими вирусами. Во втором случае возможно появление новой суперинфекции.

«Пандемия может достигнуть угрожающих масштабов и унести жизни десятков миллионов людей, как это было во время пандемии „испанского гриппа“», — утверждает Шунков.

При положительном варианте развития событий, вирус настолько потеряет свои губительные свойства, что станет заурядной сезонной инфекцией наряду с другими из группы ОРВИ. Он будет обладать низкой летальностью, и его течение будет без тяжелых проявлений, считает иммунолог.