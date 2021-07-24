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Иммунолог заявил об угрозе гибели миллионов людей из-за суперинфекции

Ювелина Бернст
40 минут назад

Врач-иммунолог Эдуард Шунков рассказал о негативном варианте развития событий с коронавирусом, который может привести к появлению новой суперинфекции, Его слова приводят «Невские новости».

Иммунолог заявил об угрозе гибели миллионов людей из-за суперинфекции
Фото: EPAEPA

По словам врача, при негативном варианте развития событий может появиться сверхсильный штамм COVID-19 или произойти скрещивание с другими вирусами. Во втором случае возможно появление новой суперинфекции.

«Пандемия может достигнуть угрожающих масштабов и унести жизни десятков миллионов людей, как это было во время пандемии „испанского гриппа“», — утверждает Шунков.

При положительном варианте развития событий, вирус настолько потеряет свои губительные свойства, что станет заурядной сезонной инфекцией наряду с другими из группы ОРВИ. Он будет обладать низкой летальностью, и его течение будет без тяжелых проявлений, считает иммунолог.

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Врач-эндокринолог МГУ Зухра Павлова ранее заявила, что коронавирус может ускорять процессы старения. Причем, по ее словам, идет старение не только мозга и нервной системы. Невролог Эркин Шамсиев также заявлял, что коронавирус может запустить процесс преждевременного старения.

В мире,Минтруд,МГУ,
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