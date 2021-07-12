Пока вы не уснули: Путин разоблачил  действия НАТО на Украине

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Путин рассказал о роли НАТО в принятии на Украине дискриминационного закона о коренных народах

Принятый Верховной Радой закон о коренных народах Украины , исключающий русских из их числа, принимался под прикрытием масштабных натовских учений на Украине, написал президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев». Он отметил, что Украина находится под прямым внешним управлением Запада, что включает в себя надзор иностранных советников за органами власти, спецслужбами, вооружёнными силами и развёртывание инфраструктуры НАТО на территории страны.

Эсминец США попытался повторить демарш Defender у берегов Китая

Эсминец вошел территориальные воды у спорных Парасельских островов (китайское название — острова Сиша), после чего группировка китайских ВМС сопроводила его и сделала предупреждение. В Китае подчеркнули, что «архипелаг Сиша — исконная территория Китая», а своими действиями военный корабль США нарушил базовые принципы международного права.

Вопреки скептикам: Германия подтвердила завершение первой нитки «СП-2»

Рамблер

Первая ветка газопровода «Северный поток-2» готова, а вторая — почти построена. В Минэкономики Германии уточнили, что в настоящее время процесс технической приемки. Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 98%. Укладочные работы закончат в конце августа, перед выборами в Госдуму , уточнил руководитель компании — оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг

Никаких исключений: На Кубани обяжут прививаться всех туристов

Рамблер

Требование о вакцинации от ковида будет касаться даже тех туристов, которые заселяются в отели на Кубани на срок до трех дней. Если постоялец не успел вакцинироваться, будучи на курорте, он обязан будет сделать это после отбытия, иначе ему грозит привлечение к ответственности. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес изменение в постановление о продлении режима "Повышенной готовности", им закреплено, что в гостиницах и отелях региона после 1 августа продолжат заселять непривитых от коронавируса гостей при условии, что они вакцинируются в течение трех дней после заезда.

«Мертвые души»: НПФ захотели получить доступ к счетам умерших

В России размер ежегодных переплат негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за умерших людей достигает как минимум 70 млн рублей. Ранее переплаты составляли 850–900 млн рублей каждый год. Но вопрос решили с помощью включения фондов с июля 2019 года в список организаций, которые могут узнавать данные о смерти граждан из ЗАГС. Чтобы вернуть начисленные переплаты, НПФ хотят получить доступ к данным банков, но последние отказываются его предоставлять, аппелируя к банковской тайне.

Перегрев туррынка: отдых на российских курортах подешевел

В среднем цены снизились на 20%. Наиболее активно снижают цены гостиницы в Анапе. Прежде всего речь идет об отелях, которые повысили цены в период ажиотажного спроса. Отели, которые отказались от повышения цен, не намерены изменять свою ценовую политику, сообщил представитель туроператора.

Прогноз погоды: Москву ждет неделя жары и три рекорда

По расчетам метеорологов, рекорды будут установлены во вторник, 13 июля (температура побьет рекорд 1946 года в плюс 32,4 градуса), в четверг, 15 июля (прошлый рекорд - 1951-й и плюс 33,2 градуса) и в пятницу, 16 июля (в 2010 году рекордом стали плюс 33,6 градуса). Ночные температуры на этой неделе не опустится ниже плюс 16 - 21 градуса.

Боец ММА Тарасов остался без автомобиля после допроса

Машину Тарасова увез эвакуатор из-за неправильной парковки.

Напомним, бойцы ММА Артем Тарасов и Никита Солонин были задержаны после стычки с вице-президентом страховой компании в поезде и на Московском вокзале Санкт-Петербурга. На них написали заявления как пострадавший, так и проводник поезда. Артем Тарасов приехал вместе с адвокатом на допрос по делу об умышленном причинении вреда здоровью.

Аксенов рассказал о новом антирекорде COVID в Крыму

За 11 июля на полуострове выявили 371 новый случай коронавируса, этот показатель стал антирекордом для региона. 312 инфицированных были выявлены после обращения к врачам, еще 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая завезли в регион из-за рубежа. За день на коронавирус в Крыму протестировали более четырех тысяч человек.

«Начался сепсис»: Состояние МакSим ухудшилось