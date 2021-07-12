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Путин рассказал о роли НАТО в принятии на Украине дискриминационного закона о коренных народах

Украина.ру
27 минут назад
Принятый Верховной Радой закон о коренных народах Украины, исключающий русских из их числа, принимался под прикрытием масштабных натовских учений на Украине, написал президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».
Путин рассказал о роли НАТО в принятии на Украине дискриминационного закона о коренных народах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он отметил, что Украина находится под прямым внешним управлением Запада, что включает в себя надзор иностранных советников за органами власти, спецслужбами, вооружёнными силами и развёртывание инфраструктуры НАТО на территории страны.
«Не случайно, что упомянутый скандальный закон о "коренных народах" принимался под прикрытием масштабных натовских учений на Украине», — подчеркнул Путин.
Он сравнил принятие этого закона с применением оружия массового поражения, так как фактически на Украине приняли курс на насильственную ассимиляцию русских, в результате чего русский народ может количественно уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы человек.
Он также отметил, что в украинском обществе украинскими же властями создается атмосфера страха, при этом неонацистам всячески потакают, а страна все больше милитаризируется.
Политика,Владимир Путин,Верховная Рада,НАТО,Украина,
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