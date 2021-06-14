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Суд в Минске приступил к рассмотрению жалобы Сапеги на задержание

Газета.Ru
23 минуты назад
Суд Партизанского района Минска начал рассматривать в закрытом режиме жалобу гражданки России Софии Сапеги на ее задержание. Об этом сообщает РИА «Новости».
13 июня один из адвокатов девушки Александр Филанович заявил, что она подала жалобу на свое задержание. До этого суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание россиянки, поданную адвокатами. Данное решение поддержал и Минский городской суд.
Позднее адвокат рассказал про еще одно дело против Сапеги.
23 мая Сапегу задержали в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.
Позднее в белорусском провластном Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могло оказываться давление. Россиянку арестовали в Белоруссии на два месяца.
В мире,Видео,София Сапега,Роман Протасевич,Россия,Минск,
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