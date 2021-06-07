Пока вы не уснули: в Крым поступила вода с Украины

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«Наверное, он (Протасевич - прим. редактора) как-то должен разъяснить, или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь, вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть», - добавил пресс-секретарь президента России.

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Сочи сравнялись с Дубаи: цены на недвижимость бьют рекорды

По данным ЦИАН, в Сочи средняя стоимость квадратного метра в новостройках за год увеличилась на 40% и составила 240 000 рублей. В свою очередь, портал Emirates.Estate провел анализ проданной с 28 мая по 3 июня недвижимости в Дубае и выяснил, что средняя стоимость жилплощади в прибрежной полосе составляет более 36 млн рублей, а квадратный метр жилья стоит 257 тысяч рублей. При этом жилье на береговой линии в Сочи можно приобрести за 245 тысяч рублей за квадрат.