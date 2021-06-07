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Пока вы не уснули: в Крым поступила вода с Украины

Вероника Полынина
56 минут назад
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Вода с Украины начала поступать в Крым

Построенная Украиной плотина на Северо-Крымском канале начала разрушаться. Этот барьер был временным. Плотина сооружена из мешков с песком и металлоконструкций. Со временем она перестала выдерживать напор воды из Днепра, что привело к утечке воды в Крым.

Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации соглашения.

Превзойдёт Великую Депрессию: в Госдуме спрогнозировали мировой кризис

Мировая экономика в ближайшие годы столкнется с новым масштабным кризисом, рядом с которым Великая Депрессия покажется детской игрушкой, спрогнозировал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, передает РИА Новости. «Каждая страна столкнется с кризисом в одиночку и будет решать эти проблемы в одиночку», - уверен глава думского комитета.

«Хайль Гитлер»: форма сборной Украины на Евро-2020 возмутила Россию

UAF.UA
Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в своем аккаунте на Facebook представил эскиз формы украинской сборной, в которой она будет выступать на играх Евро-2020. На майках футболистов размещен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Кроме того, там же появится контур Украины, включающий российский Крым и территории непризнанных республик Донбасса.

В Кремле потребовали пояснить заявление о финансировании NEXTA из России

Глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин ранее заявил, что никогда не финансировал NEXTA. Это был его ответ на слова Протасевича о том, что канал финансировали некие бизнесмены с Урала. Песков подчеркнул, что Мазепина «никто не обвинял ни в чем».
«Наверное, он (Протасевич - прим. редактора) как-то должен разъяснить, или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь, вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть», - добавил пресс-секретарь президента России.

"Экологическая война": против России начнут вводить новый тип санкций

В ближайшие годы против России начнут вводить экологические санкции, уверен глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Уверены, что нас ждет экологическая война. Война экологических квот», - заявил он.

Навального вернули из больницы в колонию

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный переведен из больницы исправительной колонии во Владимире в ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание. Сегодня были рассмотрены иски Навального к исправительному учреждению.

Сочи сравнялись с Дубаи: цены на недвижимость бьют рекорды

По данным ЦИАН, в Сочи средняя стоимость квадратного метра в новостройках за год увеличилась на 40% и составила 240 000 рублей. В свою очередь, портал Emirates.Estate провел анализ проданной с 28 мая по 3 июня недвижимости в Дубае и выяснил, что средняя стоимость жилплощади в прибрежной полосе составляет более 36 млн рублей, а квадратный метр жилья стоит 257 тысяч рублей. При этом жилье на береговой линии в Сочи можно приобрести за 245 тысяч рублей за квадрат.

Черному морю грозит экологическая катастрофа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о возможном распространении слизи из водорослей, которая покрыла берега около Стамбула, на Черное море, что грозит экологической катастрофой. Водоросли образуются на поверхности воды и приводят к гибели рыбы и морских обитателей из-за нехватки кислорода.

К Собчак подали иск на 50 млн рублей

Ксения Собчак в ходе форума вела видеосъемки для своего Telegram-канала – видео она объединила под циклом «Форумчаночка». Таким способом она хотела показать, что на ПМЭФ приехали не только крупные бизнесмены, но и девушки, их сопровождающие. На видео попала и руководитель юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльвира Троицкая. Подборка об "эскортницах" ее оскорбила. Теперь она добивается осуществления запрета на использование записей и компенсации морального вреда в размере 50 миллионов рублей.
В мире,Андрей Павелко,Дмитрий Мазепин,Алексей Навальный,Дмитрий Рогозин,Ксения Собчак,Андрей Макаров,Реджеп Эрдоган,Минюст РФ,ФСИН,Уралхим,Фонд борьбы с коррупцией,Роскосмос,Госдума,МИД,РИА Новости,Республика Крым,Украина,
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