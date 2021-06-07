Пока вы не уснули: в Крым поступила вода с Украины

Вода с Украины начала поступать в Крым
Построенная Украиной
плотина на Северо-Крымском канале начала разрушаться. Этот барьер был временным. Плотина сооружена из мешков с песком и металлоконструкций. Со временем она перестала выдерживать напор воды из Днепра, что привело к утечке воды в Крым
.
Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу
В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России
15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Путин внёс в Госдуму
законопроект о денонсации соглашения.
Превзойдёт Великую Депрессию: в Госдуме спрогнозировали мировой кризис
Мировая экономика в ближайшие годы столкнется с новым масштабным кризисом, рядом с которым Великая Депрессия покажется детской игрушкой, спрогнозировал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров
, передает РИА Новости. «Каждая страна столкнется с кризисом в одиночку и будет решать эти проблемы в одиночку», - уверен глава думского комитета.
«Хайль Гитлер»: форма сборной Украины на Евро-2020 возмутила Россию
Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко
в своем аккаунте на Facebook представил эскиз формы украинской сборной, в которой она будет выступать на играх Евро-2020. На майках футболистов размещен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Кроме того, там же появится контур Украины, включающий российский Крым и территории непризнанных республик Донбасса.
В Кремле потребовали пояснить заявление о финансировании NEXTA из России
Глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин
ранее заявил, что никогда не финансировал NEXTA. Это был его ответ на слова Протасевича о том, что канал финансировали некие бизнесмены с Урала. Песков подчеркнул, что Мазепина «никто не обвинял ни в чем».
«Наверное, он (Протасевич - прим. редактора) как-то должен разъяснить, или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь, вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть», - добавил пресс-секретарь президента России.
"Экологическая война": против России начнут вводить новый тип санкций
В ближайшие годы против России начнут вводить экологические санкции, уверен глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
. «Уверены, что нас ждет экологическая война. Война экологических квот», - заявил он.
Навального вернули из больницы в колонию
Сочи сравнялись с Дубаи: цены на недвижимость бьют рекорды
По данным ЦИАН, в Сочи средняя стоимость квадратного метра в новостройках за год увеличилась на 40% и составила 240 000 рублей. В свою очередь, портал Emirates.Estate провел анализ проданной с 28 мая по 3 июня недвижимости в Дубае и выяснил, что средняя стоимость жилплощади в прибрежной полосе составляет более 36 млн рублей, а квадратный метр жилья стоит 257 тысяч рублей. При этом жилье на береговой линии в Сочи можно приобрести за 245 тысяч рублей за квадрат.
Черному морю грозит экологическая катастрофа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
предупредил о возможном распространении слизи из водорослей, которая покрыла берега около Стамбула, на Черное море, что грозит экологической катастрофой. Водоросли образуются на поверхности воды и приводят к гибели рыбы и морских обитателей из-за нехватки кислорода.
К Собчак подали иск на 50 млн рублей
Ксения Собчак
в ходе форума вела видеосъемки для своего Telegram-канала – видео она объединила под циклом «Форумчаночка». Таким способом она хотела показать, что на ПМЭФ приехали не только крупные бизнесмены, но и девушки, их сопровождающие. На видео попала и руководитель юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльвира Троицкая. Подборка об "эскортницах" ее оскорбила. Теперь она добивается осуществления запрета на использование записей и компенсации морального вреда в размере 50 миллионов рублей.