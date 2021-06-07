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Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

RT на русском
8 часов назад
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября.
В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации соглашения.
После одобрения Госдумой 2 июня Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.
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