Пока вы не уснули: Россия готовится к отключению SWIFT

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Ничего не исключаем: Россия готовит решения на случай отключения от SWIFT

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров . Он подчеркнул, что предложение отключить Россию от платежной системы SWIFT не новое, какие решения примет Запад — неизвестно.

Военные сняли водную блокаду Крыма

Они проложили на полуострове временный водопровод протяженностью в 32 километра. Это позволит крымчанам дождаться завершения строительства магистрального водопровода с бесперебойного водоснабжением.

Нахлобучили на 100 млрд: Белоусов обвинил металлургов в росте цен

По словам первого вице-премьера России Андрея Белоусова, отрасль подняла цены на внутреннем рынке в соответствии с мировыми темпами роста. Белоусов считает, что эти деньги металлурги должны вернуть в виде налога.

Ставки повышаются: банки ухудшили условия ипотеки

Альфа-банк стал первой кредитной организацией, который среди крупных игроков поднял ставку. Так, с 6 мая на рефинансирование ипотеки он поднял ставку на 0,3 п. п., до 8,29%, а с 31 мая повышает ставки на 0,2 п. п. и по другим рыночным программам.

Минск обвинил олигархов из России в подготовке провокаций

Благодаря информации, полученной российскими спецслужбами с «конкретными фамилиями и именами олигархов», провокации удалось предотвратить.

Россиянам изменили правила получения шенгенской визы

Ключевое изменение - расширенный объем информационной системы. Это позволит хранить в VIS данные о краткосрочных и долгосрочных визах, а также о ВНЖ, поскольку эти документы позволяют свободно передвигаться по Шенгенской зоне.

Семью из четырех человек нашли убитыми в Подмосковье

В квартире в Щёлкове обнаружили тела четырёх человек: 40-летней женщины, двоих детей (17 и 11 лет) с множественными колото-резаными ранениями и 42-летнего мужчины без видимых телесных повреждений.

Не оправдал себя: ЕГЭ предложили альтернативу

Государственный выпускной экзамен не является нововведением, но раньше он был массовым. Такую форму аттестации применяли для выпускников с особенностями здоровья, подростков, отбывающих наказание, а также учащихся закрытых образовательных учреждений.

Тело актера Сергеева нашли в его московской квартире

kino-teatr.ru

Филимон Сергеев - актер театра, кино и эстрады, прозаик и поэт, член Союза писателей России. Снялся в более чем 50 кинокартинах, среди которых: «Женитьба Бальзаминова», «Россия молодая», «Рысь выходит на тропу», «Отец и сын», «Михайло Ломоносов», «Две судьбы» и др.

Лето в Подмосковье начнется с минусовой температуры