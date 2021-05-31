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Пока вы не уснули: Россия готовится к отключению SWIFT

Елена Прошина
55 минут назад
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Ничего не исключаем: Россия готовит решения на случай отключения от SWIFT

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что предложение отключить Россию от платежной системы SWIFT не новое, какие решения примет Запад — неизвестно.

Военные сняли водную блокаду Крыма

Они проложили на полуострове временный водопровод протяженностью в 32 километра. Это позволит крымчанам дождаться завершения строительства магистрального водопровода с бесперебойного водоснабжением.

Нахлобучили на 100 млрд: Белоусов обвинил металлургов в росте цен

По словам первого вице-премьера России Андрея Белоусова, отрасль подняла цены на внутреннем рынке в соответствии с мировыми темпами роста. Белоусов считает, что эти деньги металлурги должны вернуть в виде налога.

Ставки повышаются: банки ухудшили условия ипотеки

Альфа-банк стал первой кредитной организацией, который среди крупных игроков поднял ставку. Так, с 6 мая на рефинансирование ипотеки он поднял ставку на 0,3 п. п., до 8,29%, а с 31 мая повышает ставки на 0,2 п. п. и по другим рыночным программам.

Минск обвинил олигархов из России в подготовке провокаций

Благодаря информации, полученной российскими спецслужбами с «конкретными фамилиями и именами олигархов», провокации удалось предотвратить.

Россиянам изменили правила получения шенгенской визы

Ключевое изменение - расширенный объем информационной системы. Это позволит хранить в VIS данные о краткосрочных и долгосрочных визах, а также о ВНЖ, поскольку эти документы позволяют свободно передвигаться по Шенгенской зоне.

Семью из четырех человек нашли убитыми в Подмосковье

В квартире в Щёлкове обнаружили тела четырёх человек: 40-летней женщины, двоих детей (17 и 11 лет) с множественными колото-резаными ранениями и 42-летнего мужчины без видимых телесных повреждений.

Не оправдал себя: ЕГЭ предложили альтернативу

Государственный выпускной экзамен не является нововведением, но раньше он был массовым. Такую форму аттестации применяли для выпускников с особенностями здоровья, подростков, отбывающих наказание, а также учащихся закрытых образовательных учреждений.

Тело актера Сергеева нашли в его московской квартире

kino-teatr.ru
Филимон Сергеев - актер театра, кино и эстрады, прозаик и поэт, член Союза писателей России. Снялся в более чем 50 кинокартинах, среди которых: «Женитьба Бальзаминова», «Россия молодая», «Рысь выходит на тропу», «Отец и сын», «Михайло Ломоносов», «Две судьбы» и др.

Лето в Подмосковье начнется с минусовой температуры

В ночные и утренние часы 1 и 2 июня местами по Московской области ожидаются заморозки -2...0°С.
В мире,Филимон Сергеев,Сергей Лавров,Альфа-банк,СКР,МИД,Кино-Театр.Ру,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,
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